Oostende gaat op zoek naar een nieuwe Stadsfotograaf Leen Belpaeme

24 juli 2020

13u49 0 Oostende Het Stadsbestuur van Oostende schrijft voor de tweede keer op rij een fotografiewedstrijd uit voor alle professionele en amateurfotografen vanaf 18 jaar. De winnaar mag zich een jaar lang ‘Stadsfotograaf van Oostende’ noemen. Behalve de eer en een eigen tentoonstelling in de Nieuwe Gaanderijen, krijgt hij of zij ook een geldprijs van 1.500 euro.

“In tegenstelling tot vorig jaar waar enkel Oostendenaars of tweedeverblijvers aan de wedstrijd konden deelnemen, willen we deze editie alle fotografen de kans geven om hun mooiste foto’s van Oostende te delen met het grote publiek”, zegt schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert. “We zoeken ‘jouw Oostende’ en laten het thema bewust open omdat we op die manier de diversiteit in de beelden willen stimuleren. Daarnaast zal de winnaar dit jaar op uitdrukkelijke vraag van de juryleden ook een geldprijs van 1.500 euro ontvangen, want mooie beelden moeten beloond worden. Hij of zij krijgt net als de winnaar van vorig jaar, Jan Van der Borght, ook een eigen expo in de Nieuwe Gaanderijen”.

Tussen 1 augustus en 30 november kunnen alle professionele en amateurfotografen vanaf 18 jaar hun foto’s via www.oostende.be/stadsfotograaf doorsturen. Een professionele driekoppige jury, bestaande uit Stephan Vanfleteren, Jimmy Kets en Els Verhaeghe, zal 27 foto’s selecteren die in de Nieuwe Gaanderijen op groot formaat getoond zullen worden van 3 februari 2021 tot en met 31 maart 2021. Uit die genomineerde fotografen kiest de jury ook één winnaar die de titel van Stadsfotograaf Oostende een jaar lang mag dragen. De Stadsfotograaf Oostende zal ook beelden mogen maken voor het stadsmagazine De Grote Klok en het maandelijkse UiTmagazine.