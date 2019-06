Oostende experimenteert met geluidsarm vuurwerk in Mariakerke Leen Belpaeme

26 juni 2019

23u16 0 Oostende Het Vuurwerkfestival lokt elk jaar een massa toeschouwers naar de zeedijk van Oostende. Elke maandag in de zomer is er traditiegetrouw vuurwerk te zien in de badstad. Op 11 juli zal er daarnaast voor het eerst geluidsarm vuurwerk te zien zijn in Mariakerke.

Oostende wil experimenteren met geluidsarm vuurwerk en maakt daarvoor gebruik van het vuurwerk op 11 juli. De wijk Mariakerke krijgt de primeur. Het gaat om een test om de reacties van de Oostendenaars te bekijken. “Zoals afgesproken in het bestuursakkoord experimenteren we in onze stad met geluidsarm vuurwerk. Mariakerke is daar de perfecte plek voor. Het is een test, we kunnen het maar eens proberen. We kiezen ook voor minder plastic in het vuurwerk, wat dan weer past in onze ambitie om te evolueren richting een plasticvrije stad”, vertelt burgemeester Bart Tommelein. Schepen van Milieu Silke Beirens pleit voor een evenwicht tussen de toeristische actviteiten en de belasting van een vuurwerkfestival. “Door gebruik te maken van plasticarm vuurwerk kunnen de hoeveelheid plastic achteraf terugdringen met 80 procent. Op 11 juli kunnen we een alternatief vuurwerk uittesten die diervriendelijker is voor zowel honden, maar ook paarden en vogels.” Er wordt hiervoor samengewerkt met de handelaarsbond van Mariakerke-Raversijde. De show wordt een mix van vuurwerkpijlen, muziek en extra lichteffecten zoals lasers. Het vuurwerk start om 23 uur op het Strandplein. Het Vuurwerkfestival start op maandag 8 jui met LPL Fireworks - Pyrotechnie Liegeoise. Een jury beslist wie het festival wint op basis van duur, opbouw, tempo, originaliteit en kleurgebruik.