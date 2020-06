Oostende en Augustijn Vermandere steken mantelzorgers een hart onder de riem Leen Belpaeme

23 juni 2020

20u06 0 Oostende De Oostendse zanger Augustijn Vermandere werd gevraagd als peter van de mantelzorg in Oostende. Een optreden live was niet mogelijk, maar hij zorgde met een cover van het nummer Fragile van Sting wel voor de perfecte muziek. In warm West-Vlaams bezingt hij de essentie van mantelzorg: “Vergeet noois hoe fragiel da we zin (…) Zorg voor mekaar”.

Stad Oostende besteedde op 23 juni bijzondere aandacht aan de ‘Dag van de Mantelzorg’. Door de coronacrisis was het praktisch niet mogelijk om er een echt evenement aan te koppelen, maar toch verdienden de vele mantelzorgers in Oostende een hart onder de riem. “Mantelzorg is geen vrijwilligerswerk waarvoor je vrij kiest of dat past binnen een vereniging of een organisatie. Mantelzorg overkomt mensen meestal. Ook in Oostende zijn een pak mensen actief als mantelzorger, soms zonder dat ze zich zelf van die term bewust zijn. Door mantelzorg extra aandacht te geven, willen we de vele mantelzorgers in de Stad aan Zee uitdrukkelijk bedanken en ondersteunen”, zegt schepen van Samenleven Maxim Donck. “Het gaat hierbij om dagelijkse inspanningen van vele mensen: ouders, kinderen, partners, buren, vrienden. Als lokaal bestuur moeten we hiermee in ons beleid rekening houden en ervoor zorgen dat reguliere zorg afgestemd wordt op mantelzorg. Daarnaast kijken we ook hoe we met allerlei initiatieven de draagkracht van mantelzorgers kunnen versterken en hun draaglast enigszins kunnen verlichten”, zegt schepen van Welzijn en Zorg Natacha Waldmann nog.

De Stad Oostende organiseert maandelijks een Mantelzorgcafé waar mantelzorgers ervaringen kunnen delen en praktische informatie kunnen opdoen. Onder de noemer ‘Mantelschelp’ gebeurt dat maandelijks in OC Schaperye.