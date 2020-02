Oostende eert Cécile Heems, de eerste Belgische vliegenierster: “Ze krijgt een parkje op de plek waar het voor haar allemaal begon” Leen Belpaeme

11 februari 2020

11u58 0 Oostende De stad Oostende heeft beslist om een park naar Cécile Heems te vernoemen. Als u nu denkt ‘Cécile wie’, dan is dat geen schande. De vrouw is relatief onbekend, maar heeft een onwaarschijnlijk fascinerend levensverhaal. Cécile was de eerste vliegenierster die een Belgisch brevet als beroepspilote behaalde, maar dat verliep niet zonder slag of stoot. Zo was ze eigenlijk ter dood veroordeeld door de Gestapo.

Wie de levensloop van Cécile Heems bestudeert, kan alleen maar onder de indruk zijn van haar doorzettingsvermogen. Dat was ook de reden waarom schepen Björn Anseeuw haar heeft voorgedragen om een parkje naar haar te vernoemen. “Toen we met de oefening begonnen om meer vrouwen in het straatbeeld van Oostende te krijgen, stond Cécile Heems al op de lijst. Ze is onbekend, maar haar levensverhaal spreekt tot de verbeelding”, zegt schepen Björn Anseeuw.

Ontsnapt aan executie

Cécile Heems is in 1925 in Oostende geboren. Al op 16-jarige leeftijd - midden in de Tweede Wereldoorlog - trekt ze naar Engeland om zich te laten aanwerven bij de Air Transport Auxiliary. Dat was de organisatie die vrouwelijke piloten in dienst nam om nieuwgebouwde toestellen naar de verscheidene eenheden over te vliegen. Haar reis eindigt evenwel in de gevangenis. Als ze in 1942 naar België terugkeert, wordt ze door de Gestapo aangehouden en ter dood veroordeeld. Ze kan met veel moeite ontsnappen aan de executie, mede door de hulp van de weerstand. Na de bevrijding van België zet Cécile Heems haar werk verder, eerst bij de Belgische weerstand, vervolgens bij de Engelsen en uiteindelijk bij de RAF Belgian Section in Brussel. Cécile schreef het parcours dat ze heeft afgelegd neer in het boek ‘Les chemins du ciel’.

Brevet in 1959

Na de oorlog zet Cécile op 20-jarige leeftijd door met haar onderneming om piloot te worden. Om geld te verdienen voor haar opleiding als piloot, gaat ze aan de slag als airhostess. Ze maakt in 1946 deel uit van de eerste naoorlogse promotie van hostesses van Sabena. In maart 1947 behaalt ze haar Brevet B en beleeft heel wat avonturen in Afrika, het Midden-Oosten, Azië en Australië. Ze leert tussendoor parachutespringen en in 1959 behaalt ze haar beroepsbrevet om haar carrière als piloot echt te starten.

Vliegveld van Stene

De stad wil de vrouw nu eren. Het nieuwe park ligt niet toevallig binnen de verkaveling Mispelplein, waar vroeger het vliegveld van Stene gevestigd was. Hier kreeg de jonge Cécile de smaak van het vliegen te pakken. “Al op jonge leeftijd kwam ze mee naar het vliegveld van Stene met haar vader die marineofficier was. Het is mooi dat de cirkel nu rond is en dat ze hier een park krijgt om haar te herdenken. Met deze daad willen we haar verhaal bekend maken en mensen inspireren. Als vrouw werd ze aanvankelijk niet aanvaard in de luchtvaart, maar ze heeft zich daar nooit bij neergelegd en bleef doorzetten. Het is een mooi en sterk verhaal dat verteld moet worden”, vindt schepen Anseeuw.

Meer over Cécile Heems