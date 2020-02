Oostende deelt oesters uit in de winkelstraat Leen Belpaeme

15 februari 2020

19u32 0 Oostende Oostende wilde de romantische zielen die in het weekend na Valentijn in de stad kwamen shoppen graag in de watten leggen en hoe kan dat beter dan met oesters – of zelfs nog beter echte Ostendaise oesters.

Er is wel meer romantiek dit weekend in Oostende voelbaar. Wie een hotelovernachting had geboekt kreeg een romantische fotoshoot op het strand. Ook de handelaars deden extra moeite en heel wat etalages zijn warm en liefdevol aangekleed dit weekend. In heel wat restaurants kan je uiteraard een speciaal menu proeven en hier en daar wordt zelfs een extra cadeautje gegeven. In de winkelstraten gaat Toerisme Oostende vzw in samenwerking met het Economisch Huis zelfs nog een stapje verder. De shoppers kregen zaterdag zowaar een lokale delicatesse voorgeschoteld. Wie spontaan het water in de mond krijgt kan ook zondag nog in de winkelstraten terecht voor een oestertje of bij de Oesterput zelf natuurlijk.