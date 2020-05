Oostende biedt mondmaskers met een venster aan Leen BEelpaeme

11 mei 2020

16u24 0 Oostende Stad Oostende biedt nu ook mondmaskers met een venster aan: handig voor doven, slechthorenden en mensen met autisme. De medewerkers van stad Oostende die aan de ingang van het stadhuis mensen ontvangen, zullen ook zo'n venstermasker dragen.

Gewone mondmaskers nemen een belangrijk deel van de non-verbale en visuele communicatie weg. Maar mimiek en liplezen zijn erg belangrijk voor doven en slechthorenden om te kunnen communiceren. Ook mensen met een autismespectrumstoornis of het syndroom van Down hebben hier nood aan. Een transparant mondmasker vermindert voor hen het risico op uitsluiting en isolement.

Een vrijwilliger van de Oostendse mondmaskeractie ging aan de slag volgens de werkwijze van maakjemondmasker.be. Het speciale masker heeft in het midden een doorschijnende folie waardoor de mond en de gelaatsuitdrukking zichtbaar blijven. Stad Oostende coördineert het maken van de maskers en zorgt voor de juiste materialen, patronen en technieken. “Het vervaardigen neemt meer tijd in beslag dan een gewoon mondmasker en vraagt ook wat meer handigheid”, vertelt schepen Hina Bhatti (Open Vld), bevoegd voor Burgerzaken en Toegankelijkheid. “Gelukkig heeft een vrijwilliger zich hierin gespecialiseerd.”

Koken

Na gebruik kan je het venstermasker best wassen door het te koken in een pot die je alleen daarvoor gebruikt. Zelfs na een half uur koken, blijft de plasticfolie ongeschonden. Je voorkomt ademaanslag door de folie aan de binnenkant lichtjes in te wrijven met wat vloeibare zeep.

Ook voor stadsmedewerkers

Elke Oostendenaar die daar nood aan zou hebben, kan een mondmasker met transparant venster aanvragen voor zichzelf of voor andere inwoners (vanaf 12 jaar) die op hetzelfde adres wonen. “De medewerkers van stad Oostende die mensen ontvangen aan de ingang van het stadhuis, zullen ook uitgerust worden met een venstermasker. De loketten van het stadhuis, zoals de dienst burgerzaken of De Wegwijzer, zijn volledig afgeschermd met plexiglas. Daar dragen de stadsmedewerkers geen mondmasker”, zegt Bhatti.

Een mondmasker bekomen, kan op www.oostende.be/aanvraag-mondmaskers-venster en hou alvast je rijksregisternummer klaar. Heb je niet de mogelijkheid om je mondmasker digitaal aan te vragen? Dan kan je bellen op 0800/1.8400 (optie 4). Opgelet: je kan slechts één mondmasker per rijksregisternummer aanvragen.