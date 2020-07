Oostende beperkt aantal mensen dat aanwezig mag zijn in de strandbars Leen Belpaeme

29 juli 2020

20u07 0 Oostende Voortaan geldt een maximumcapaciteit van 200 aanwezigen in de strandbars in Oostende.

Om de veiligheid te garanderen in de strandbars, beperkt Stad Oostende vanaf vandaag het maximum aantal aanwezigen in de strandbars tot 200. De strandbars moeten hun meubilair zo herschikken dat die capaciteit niet overschreden kan worden en dat er ook nooit meer dan tien mensen bij elkaar zitten aan één tafel. De strandbars waren al aan strenge regels onderworpen. Zo moet het personeel net als in alle horecazaken een mondmasker dragen. Ook gasten moeten nu een mondmasker dragen, tenzij ze neerzitten. Gasten in strandbars mogen ook niet blijven rechtstaan, ze moeten aan een tafel zitten. Er zijn geen DJ’s toegelaten.