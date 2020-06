Oostende behoudt bouwstop tijdens de zomermaanden Leen Belpaeme

03 juni 2020

Oostende Stad Oostende besliste om de bouwstop van 1 juli tot en met 31 augustus te behouden. Afwijkingen zijn mogelijk via een gemotiveerde aanvraag bij de stad.

De bouwsector had opgeroepen om de bouwstop aan de kust te versoepelen om de vertraging die ze opgelopen hebben tijdens de coronacrisis te kunnen inhalen. Daar werd afwachtend op gereageerd door burgemeester Bart Tommelein omdat hij eerste wilde afwachten of toerisme deze zomer terug mogelijk zou zijn. Dat blijkt ondertussen het geval en daardoor besliste Oostende nu ook om de bouwstop te behouden. De stedelijke verordening op de bouwwerken bepaalt dat er een verbod geldt op alle sloop- en/of bouwwerken tussen 1 juli en 31 augustus in de zogenaamde ‘toeristische zone’. De bouwstop geldt dus voor percelen of gebouwen in de zone begrensd door de Visserskaai, de Albert-I-Promenade, de Zeedijk, de Northlaan, de Nieuwpoortsesteenweg, de Alfons Pieterslaan en de Vindictivelaan. Ook de volledige Zeedijk valt binnen de toeristische zone. In de zone gelegen tussen de zee en de as Nieuwpoortsesteenweg - Alfons Pieterslaan / Vindictivelaan mogen ook geen sloopwerken opgestart worden na 31 mei.

“De bouwstop wordt ook in coronatijden behouden, gezien het grote belang van toerisme voor onze stad-aan-zee. Afwijkingen kunnen via een gemotiveerde aanvraag ingediend worden via een digitaal formulier op www.oostende.be/bouwstop. We zullen elke aanvraag nauwgezet behandelen”, laat burgemeester Bart Tommelein weten.