Oostende begeleidt steeds meer leefloonstudenten. “Het is een parcours van vallen en opstaan, maar ik ben er sterker uitgekomen", getuigt Freya Leen Belpaeme

12 maart 2020

15u04 0 Oostende In Oostende worden dit jaar 280 studenten ondersteund met een leefloon via het Sociaal Huis. Twee jaar geleden waren er dat slechts 80. Steeds meer jongeren zien het belang van een diploma in en kloppen aan bij het Sociaal Huis voor hulp. Freya Rostron (21) was vier jaar geleden één van die jongeren. Ze heeft nu werk als maatschappelijk werker bij vzw Dyade.

Freya woont ondertussen in Blankenberge en mag aan de slag als maatschappelijk werker. Ze kon de opleiding volgen dankzij de ondersteuning die ze kreeg van het Sociaal Huis. “Via mijn pleegouders kwam ik terecht in het Sociaal Huis. Het is een grote stap om hier te komen aankloppen, maar voor mij was dat niet uit schaamte. Ik was trots op mezelf dat ik wilde studeren, maar het is eerder uit een vrees voor het onbekende. Ik werd hier echter heel warm onthaald”, blikt Freya terug. Ze studeerde aan de Howest in Brugge en kreeg in tijdens haar studies 910 euro per maand aan leefloon. In de zomermaanden kreeg ze geen leefloon, maar werkte ze bij als jobstudent. “Hier in Oostende wordt gewerkt met budgetbeheer. Dat wil zeggen dat alle vaste kosten voor mij betaald werden en ik kreeg leefgeld, zo’n 70 euro per week. Ik vond dat heel goed voor mij omdat ik nog moest leren omgaan met geld. Ik kon daardoor de voorbije jaren zelfs geld aan de kant zetten. Met dat geld kon ik de waarborg betalen om nu een appartement te huren.” Freya ondervond wel ook enkele moeilijkheden. “Het was niet altijd gemakkelijk. Ik had vooral problemen om een kot te zoeken waar ik kon gedomicilieerd zijn. Het is een verhaal van vallen en opstaan, maar ik ben er zeker ook weerbaarder uitgekomen.” Freya doet haar verhaal om te tonen aan andere jongeren in dezelfde situatie dat het mogelijk is om een diploma te behalen. “Studeren biedt enorm veel kansen.”

Diploma

Dat het aantal studenten met een leefloon stijgt heeft volgens Katrien Devisscher van het Sociaal Huis meerdere oorzaken. “Enerzijds gaan wij jongeren meer stimuleren om een diploma te behalen, waarbij we vroeger meer toewerkten naar tewerkstelling. Er zijn ook steeds meer onderwijsvormen. Zo zijn er veel 18-jarigen die geen diploma middelbaar hebben, maar het niet zien zitten om tussen jonge gasten op de schoolbanken te gaan zitten. Voor hen zijn er nu heel wat andere oplossingen. Daarnaast zijn jongeren zich ook steeds meer bewust dat een diploma belangrijk is om een stabiele job te vinden.”

Schepen Natacha Waldmann (Groen) is blij met de evolutie. “Het is een bewuste keuze om jonge cliënten kansen te geven en een diploma secundair onderwijs te laten halen of verder te laten studeren. Niet alle studenten zijn dan ook alleenstaand. Een groot deel woont nog bij hun ouders, maar krijgen een weliswaar beperktere tussenkomst zodat ze kunnen studeren. Doorheen het traject proberen we hen zo veel mogelijk bij te staan zodat hun kansen om te slagen verhogen. Aan de cijfers zien we ook dat de meeste hun diploma ook behalen. Vorig schooljaar zijn er 12 studenten die onderweg het traject hebben stopgezet, dit op een totaal van 268 studenten.”