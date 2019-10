Ook wegversmallingen in de Steensedijk worden verwijderd Timmy Van Assche

29 oktober 2019

11u22 3 Oostende Het stadsbestuur heeft beslist om de verkeersremmers niet alleen te verwijderen in de Mariakerkelaan, maar ook op de Steense Dijk. Dat maakt eerste schepen Björn Anseeuw (N-VA), bevoegd voor mobiliteit, bekend.

“De verkeersremmers werden geplaatst om de snelheid er te verlagen”, zegt Anseeuw. “Alleen blijkt uit metingen dat ze het verkeer niét afremmen. Integendeel, de wegversmallingen zorgen vaak voor onveilige toestanden. Steeds meer bestuurders haasten zich om als eerste door de wegversmalling te rijden. Onveilige situaties moeten we zoveel als mogelijk vermijden, zeker in schoolomgevingen. De verkeersremmers op de Steensedijk passen niet in een verhaal van verkeersveiligheid. We blijven de verkeerssituatie op de Steensedijk vanzelfdsprekend van zeer nabij opvolgen met het oog op verkeersveiligheid.” De remmers in de Mariakerkelaan zijn intussen al verwijderd, die in de Steensedijk volgen binnenkort.