Ook stad Oostende roept tijdelijke werkloosheid in Leen Belpaeme

03 april 2020

19u50 0 Oostende Het schepencollege heeft beslist om vanaf 6 april tijdelijke werkloosheid in te roepen voor een deel van hun medewerkers. “Door de sluiting van diensten en het stopzetten van evenementen en activiteiten, is het niet mogelijk om iedereen blijvend aan het werk te houden”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben ook op Stad Oostende een grote impact. Heel wat stadspersoneel werkt vandaag reeds thuis en verschillende mensen kregen andere taken, maar door de sluiting van diensten en het stopzetten van evenementen en activiteiten, is het niet mogelijk om iedereen blijvend aan het werk te houden. “Het gaat onder meer over personeel in de ontmoetingscentra, het zwembad, maar ook diensten waar nu minder werk is zoals burgerzaken of protocol. Het gaat om een paar honderd mensen”, licht Tommelein toe. Stad Oostende zal het loonverlies van de medewerkers in tijdelijke werkloosheid bijpassen, zodat er geen onderscheid is tussen contractuele en statutaire medewerkers. Die laatsten krijgen namelijk ook in geval van overmacht hun loon verder betaald.

De tijdelijke werkloosheid wordt in de mate van het mogelijke gespreid over álle contractuele personeelsleden, behalve in de zorgsector en de gesubsidieerde functies. “Alle medewerkers werden op de hoogte gebracht en worden gecontacteerd door hun leidinggevende voor concrete afspraken. Als er zes mensen werken op een dienst is het niet de bedoeling dat twee mensen thuis blijven en de rest komt werken, de werkloosheid wordt gespreid zodat iedereen eens komt werken en eens thuis zit.”