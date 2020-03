Ook Poetspunt Oostende/Gistel staakt de activiteiten Timmy Van Assche

21 maart 2020

15u52 0 Oostende Dienstenchequeonderneming Poetspunt Oostende/Gistel heeft beslist de dienstverlening tijdelijk te stoppen vanaf maandag 23 maart tot en met 5 april. Afhankelijk van de beslissingen binnen de nationale veiligheidsraad kan dit verlengd worden.

De beslissing is niet geheel onlogisch. “We doen dit met pijn in het hart, maar de coronacrisis dwongen ons deze beslissing te nemen”, zeggen voorzitter Vanessa Vens en algemeen directeur Michel Vincke. “De gezondheid van zowel onze werknemers als van onze klanten staat nu voorop. We kregen alsmaar meer bezorgde telefoontjes van klanten, maar ook onze poetskrachten werden stilaan ongerust door de situatie. Het is voor ons duidelijk dat de maatregelen van de overheid om het coronavirus tegen te gaan ook Poetspunt Oostende/Gistel aanbelangen. We beseffen dat er meer nodig is dan gewone oplossingen, zoals werken op veilige afstand en het in acht nemen van de hygiënische voorzorgsmaatregelen, om ieders veiligheid te gaan garanderen.” De zowat 200 poetshulpen zijn nu economisch werkloos. Het dienstenchequebedrijf benadrukt dat de beslissing werd genomen met goedkeuring van de verschillende syndicaten. Poetspunt Oostende/Gistel telt ongeveer 1.800 klanten.