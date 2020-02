Ook Oostendse politie rouwt om overleden diensthond Timmy Van Assche

11 februari 2020

09u37 0 Oostende Nadat eerder al de politie van Knokke-Heist moest afscheid nemen van twee diensthonden na een tragisch ongeluk en ook de politie van Middelkerke een diensthond verloor, is nu ook de Oostendse politie in rouw. Gitan, net geen dertien jaar, is niet meer.

Gitan deed vele jaren dienst in Oostende. “Hij behaalde, samen met zijn geleider, in 2009 zijn brevet van patrouillehond. Sindsdien vormde hij een vaste waarde in onze politiezone. We konden altijd op Gitan rekenen in om het even welke situatie. Hij was een vriend van elke collega binnen de interventiedienst. Na zijn dienst binnen onze zone, kon hij genieten van verdiende rust thuis bij zijn geleider", laat de politie weten. Het gaat om een natuurlijk overlijden.