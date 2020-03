Ook (het standbeeld van) Koning Boudewijn steunt hulpverleners Timmy Van Assche

21 maart 2020

11u37 1 Oostende Overal in Vlaanderen worden witte lakens uitgehangen om de hulpverleners in de ziekenhuizen een hart onder de riem te stoppen. Ook in Oostende vallen de steunbetuigingen op.

Eén van de meest opvallende beelden werd echter op de zeedijk gespot. Daar kreeg het standbeeld van wijlen Koning Boudewijn, ter hoogte van de Venetiaanse Gaanderijen, een mondmasker aangetrokken. Een symbolische actie van een passant, zo blijkt. In dezelfde buurt, net om de hoek in de Koninginnelaan, zien we trouwens een van de grootste concentraties aan wapperende witte lakens. Oostende toont dus z’n warme en solidaire hart.