Ook dit bracht Odette teweeg: uitzonderlijk hoog aantal zeevogels binnengebracht in opvangcentrum Timmy Van Assche

29 september 2020

16u51 0 Oostende Na de passage van storm Odette is over de hele kustlijn een pak uitgeputte jan-van-genten en noordse stormvogels gevonden. Ze werden binnengebracht in het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren in Oostende.

“Jan-van-genten zijn de grootste zeevogels van Europa en ze komen bij ons enkel aan land als ze in de problemen zitten”, zegt Claude Velter, directeur van het opvangcentrum. “Normaal krijgen we er een tiental per jaar binnen. Tussen afgelopen zaterdag en maandag alleen al telden we er maar liefst elf. Ze werden volledig gedesoriënteerd gevonden op het strand, maar ook op daken, in weides of op straat tussen de huizen.”

Daar houdt het niet bij op. “Ook een achttal noordse stormvogels raakte uitgeput en belandde in ons opvangcentrum. Ook dat is een zeldzaamheid”, duidt Velter. “Deze soort heeft heel veel last van plastiekafval. Ze beschouwen ronddrijvende partikels plastic als voedsel. Omdat ze plastic naar binnen spelen, gaan ze minder eten en raken ze sneller uitgeput. De vogels zijn nu aan het aansterken en werken dan verder aan hun conditie op onze zwembaden.”