Ook derde bemanningslid vrijgesproken van vissersboot met anderhalve ton cocaïne Siebe De Voogt

14 oktober 2019

14u07 5 Oostende Een half jaar na het grote proces is maandagmorgen in de Brugse rechtbank nog een derde Pools bemanningslid vrijgesproken van de vissersboot Bounty II. Achter een valse wand op de boot werd meer dan 3 jaar geleden 1,5 ton cocaïne aangetroffen. Twee kopstukken van de bende achter de drugssmokkel werden begin april veroordeeld tot 8 jaar cel, maar gingen intussen in beroep.

De drugsvangst op de Bounty II was één van de grootste ooit aan onze Belgische kust. Spilfiguren achter de smokkel bleken de Oostendse powerboatracer Nico H. (58) en zijn Nederlandse zakenpartner Marnix V.R. (53). Het gerecht kreeg de twee eind 2015 in het vizier. De zakenpartners hadden op dat moment twee boten in hun bezit waarmee ze volgens het openbaar ministerie gedropte pakketten cocaïne oppikten op zee.

Beroep

De onderzoeksrechter besliste na het aanspoelen van een pakket met 350 kilo cocaïne op de strand van het Nederlandse Westkapelle om de telefoons en uitgaven van H. en V.R. onder de loep te nemen. Er werden enorme bedragen op hun rekeningen gestort. De twee maakten grote sier met het geld. Nico H. investeerde in de aan- en verkoop van boten. Zijn vrouw kocht met het geld onder meer een Ferrari 430 Scuderia. Kort na het aanspoelen van de coke kocht Nico H. de Bounty II. De boot vertrok op 6 mei vorig jaar naar Kaapverdië. Bij aankomst terug in de haven van Oostende viel het gerecht binnen op de boot. Achter een valse wand troffen ze 1.538,2 kilogram cocaïne aan met een straatwaarde van liefst 225 miljoen euro. Volgens het parket stond Nico H. in voor de financiële en logistieke kant van de trafiek. Hij zou ook richtlijnen gegeven hebben aan zijn Poolse bemanning.

Twee van die bemanningsleden werden in april vorig jaar vrijgesproken. Volgens de Brugse rechtbank was het immers niet duidelijk wanneer de drugs precies aan boord van de Bounty II werden gebracht. Bijgevolg kon de strafrechter naar eigen zeggen ook niet uitmaken of de Polen op de hoogte waren van de smokkel. Een week na het vonnis werd ook een derde bemanningslid uitgeleverd aan België. De man werd maandagmorgen net als zijn collega’s vrijgesproken. Het proces rond de cocaïneboot krijgt nog een staartje in het hof van beroep in Gent. Zowel Nico H. als Marnix V.R. gingen intussen in beroep tegen hun 8 jaar cel. Het parket tekende eveneens beroep aan tegen de vrijspraak van de twee Poolse bemanningsleden.