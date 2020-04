Ook Arno springt in de bres voor KV Oostende en veilt een gesigneerd exemplaar van zijn album ‘Santeboutique’ Timmy Van Assche

22 april 2020

22u04 0 Oostende Sinds kort loopt er een grote veiling van heel wat KVO-memorabilia. Tal van Belgische en internationale vedetten scharen zich achter het initiatief. De laatste in dat rijtje is rockster Arno.

De in Oostende geboren Hintjens veilt namelijk een gesigneerd exemplaar van zijn meest recente album ‘Santeboutique’. “E ploate van mien voe e suporter van KVO”, schreef Arno, of ‘een plaat van mij voor een supporter van KVO’. De prijs werd al meteen scherp gesteld met 50 euro. Arno herstelt nog altijd van operatie voor pancreaskanker, maar heeft duidelijk al de kracht gevonden om de ploeg van zijn geboortestad te steunen. Alle informatie over de veiling van KV Oostende kan je vinden via www.kvo.be en het online platform www.ebay.fr/usr/chtiscollecteurs.



