Ook alle Kringwinkels gaan tijdelijk dicht Timmy Van Assche

17 maart 2020

15u37 0 Oostende De Kringwinkels wachten een mogelijke ‘lockdown’ niet af en sluiten vanaf woensdag 18 maart alle winkels en dat minstens tot en met 5 april.

De Kringwinkels zijn 22 autonome vzw’s met 145 tweedehands- en outletwinkels. Zij zullen voor hun 5.400 medewerkers tijdelijke werkloosheid aanvragen. Ook in Oostende, Bredene Middelkerke, Gistel en Ichtegem is er een Kringwinkel gevestigd die tijdelijk de deuren sluit. “Zolang de overheid geen duidelijke beslissing neemt over de sluiting van alle winkels die niet levensnoodzakelijk zijn, staan wij voor een verscheurende keuze. Ofwel blijven we open en stellen we onze kwetsbare werknemers en klanten bloot aan mogelijk besmetting. Ofwel sluiten we en lopen we het risico dat dit niet als overmacht wordt erkend. In dat laatste geval kan de sector geen beroep doen op de overheidssteun voor werkloosheid wegens overmacht. Wij hebben gekozen om voorrang te geven aan de gezondheid van onze medewerkers en klanten, maar roepen de overheid op om snel klaarheid te scheppen”, zegt koepeldirecteur Eva Verraes van HERW!N.

Spullen laten ophalen of brengen, de inboedelservice of online winkelen via uwkringding.be verschilt per Kringwinkel en dus ook per regio. Meer info over de dienstverlening in De Kringwinkel in je buurt vind je via de website www.dekringwinkel.be en hun Facebook-pagina van de Kringwinkels.