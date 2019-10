ONZE WEEKENDTIPS: Reus James trekt oktoberfoor op gang, Jay Vleugels op Weekend van de Klant en Levensloop in Brugge Redactie

03 oktober 2019

12u37 0 Oostende Nog geen plannen dit weekend? Onze redactie zocht vijf leuke activiteiten uit voor u. Want thuisblijven, dat kan je in de week ook, toch?

Reus James luidt vrijdag Oostendse Oktoberfoor in

Op vrijdag 5 oktober gaat in Oostende de Oktoberfoor van start. Ook dit jaar wordt de kermis feestelijk geopend in aanwezigheid van kermisreus James. De openingsstoet staat gepland op vrijdag om 18 uur en begint aan de Kursaalhelling. Wie deelneemt aan de stoet, krijgt een kaart waarmee je voor elke attractie maar 1 euro per rit betaalt. Nieuw dit jaar is de ‘prikkelarme dag’ op 16 oktober, speciaal voor mensen die gevoelig zijn voor fel licht en harde geluiden. Op maandag 28 oktober is het dan weer ‘verminderingsdag’ met verlaagde tarieven. De Oktoberfoor vindt traditioneel plaats op de verschillende pleinen in de Oostendse binnenstad zoals de Groentemarkt, het Sint Petrus en Paulusplein, het Wapenplein en het Mijnplein. Het ponykraam zal er voor het eerst niet meer bij zijn.

Levensloop, Brugge

Loop dit weekend mee met de Levensloop in Brugge, een estafette van 24 uur ten voordele van Stichting Tegen Kanker. Intussen zijn al 76 teams, 174 vechters (ex-kankerpatiënten) en 2706 deelnemers ingeschreven. Het ingezameld bedrag staat intussen op 70.287 euro, maar kan altijd nog een duwtje gebruiken. Afspraak in de Nijverheidsstraat 112 op het terrein van Sport Vlaanderen. Deelnemen als teamlid kost 10 euro. Zelf geen loper? Kom dan de anderen aanmoedigen! De toegang is vrij.

Open Bedrijvendag, West-Vlaanderen

Op zondag 6 oktober is het Open Bedrijvendag. In West-Vlaanderen gunnen 42 bedrijven bezoekers een blik achter de schermen. We sommen de open bedrijven in het noorden van West-Vlaanderen voor u op: Noordzee Drones in Zeebrugge, Marelec Food Technologies in Nieuwpoort, Umicore in Brugge, Broucke in Diksmuide, Cras Woodshops in Brugge, CNH in Zedelgem, Groep Depré - Fides Pet Foods in Oostende, Hoeve De Linde bij het crematorium De Blauwe Toren in Brugge, Verhelst Bouwmaterialen in Knokke, Tremec in Zedelgem, GreenBridge Incubator in Oostende, Lebbe Sugar Specialities in Oostkamp en tot slot het Huis van de Bruggeling en de Openbare Bibliotheek van Brugge. Meer informatie op www.openbedrijvendag.be.

Internationale Vogeltrekdagen in het Zwin, Knokke

Op zaterdag en zondag organiseert het Zwin Natuur Park in Knokke de ‘Internationale Vogeltrekdagen’. Op dit moment vliegen immers heel wat trekvogels over het Zwin of houden ze er een tussenstop. Gidsen van het natuurpark doen je zaterdag en zondag tussen 10.30 uur en 17 uur alles te weten komen over de vogeltrek. Allicht zie je de dieren in grote getallen overvliegen vanop de panoramatoren. Aan de voederhut geven gidsen boeiende informatie over vogels die voedsel komen zoeken, aan de ringhut worden tussen 10 en 12 uur vogels geringd. Welke vogels kan je zien? Waar komen ze vandaan? Waar vliegen ze heen en hoe doen ze dit? Een gids legt het allemaal uit. Kinderen kunnen op zaterdag- en zondagmiddag in het kijkcentrum meedoen aan leuke vogelspelletjes. De Internationale Vogeltrekdagen zijn een onderdeel van Eurobirdwatch 2019.

Inschrijven via www.zwin.be. Volwassenen betalen 10 euro of 12 euro aan de kassa. Kinderen en jongvolwassenen van 6 tot 17 jaar betalen 5 euro, kinderen jonger dan 6 jaar krijgen gratis toegang.

Weekend van de Klant: Jay Vleugels in Nieuwpoort en Oostkamp

Op 5 en 6 oktober vindt in meer dan 100 steden en gemeenten de derde editie van Weekend van de Klant plaats. Op zaterdag komt acteur Rik Verheye, alias Jay Vleugels uit de serie Callboys, daarvoor naar Nieuwpoort, Oostkamp, Tielt en Menen. Hij kruipt er in de huid van zelfstandige ondernemers en helpt hen klanten bedienen, boodschappen af te rekenen en dergelijke meer. Daarna deelt hij samen met enkele medewerkers van POM, OC West en UNIZO West-Vlaanderen lokale streekproducten uit aan handelaars in de buurt.



Wanneer zie je Rik zaterdag aan het werk?

- 9 uur, Baenk, Marktstraat 48 in Nieuwpoort

- 11 uur, Slagerij De Fruydt, Kortrijksestraat 18 in Oostkamp

- 14 uur, ‘t Kousenmandje, Kortrijkstraat 6 in Tielt

- 16 uur, Kazematje, Grote Markt in Menen