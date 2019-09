Onze weekendtips: Leffingeleuren, landbouwweekend en speurtocht voor het gezin Timmy Van Assche

12 september 2019

16u53 0

LEFFINGE - Muziek- en belevingsfestival Leffingeleuren

Al 43 edities lang houdt Leffingeleuren maar één doel voor ogen: fantastische muziek aanbieden in een prachtig kader. Vrijdag, zaterdag en zondag krijgen nationale en internationale artiesten uit heel diverse genres de kans om zich te bewijzen. Zo staan op vrijdag Raketkanon, The Warlocks, Jacobin en Higkick Wizzard gepland. Op zaterdag mogen Steve Gunn, Charlotte Adigery, Brutus, Bill Ryder-Jones, The Germans, Susobrino en Gravelroad het beste van zichzelf geven. Ook de moeite: de livesessie van het voormalige radioprogramma Duyster in de dorpskerk. De laatste festivaldag wordt afgesloten door Whispering Sons, De Staat, Bedouine, Jordan Mackampa en The Mystery Lights. Zaterdag- en weekendtickets zijn al uitverkocht, maar voor vrijdag en zondag zijn er wel nog kaarten beschikbaar. Leffingeleuren biedt ook al tal van gratis randanimatie, optredens en drank- en eetkraampjes rond de kerk aan. Alle info: www.leffingeleurenfestival.be.

MIDDELKERKE - Landbouwweekend

Elk jaar zet de gemeente haar landbouwers extra in de kijker tijdens het Landbouwweekend. Zo wordt hun leefwereld dichter bij het publiek gebracht. Er valt heel wat te ontdekken: verse landbouwproducten, machines van vroeger en nu, oldtimers, dierenrassen, spectaculaire paardenshows, proevertjes en veel animatie. Alles vindt doorlopend plaats op de Zeedijk, het Epernayplein en het strand van Middelkerke tussen 10 en 18 uur, zowel op zaterdag als zondag.

KORTEMARK - Speuren op nieuw Krekedalfietspad

Gezinnen met jonge kinderen en recreatieve fietsers komen zaterdagnamiddag 14 september om 14 uur aan hun trekken bij de opening van het Krekedalfietspad in Kortemark. De route start achter het gemeentehuis. De fietstocht van zo’n 32 kilometer lang verkent ook andere mooie hoekjes van Kortemark en deelgemeenten. Elke deelnemer krijgt bij de start, in de tuin achter het gemeentehuis, een plannetje en een routebeschrijving mee. Een wandelzoektocht van 4,5 kilometer richt zich vooral op gezinnen met kinderen. Je gaat langs het traject op zoek naar bordjes waarop telkens een letter verscholen zit. Zet je alle letters in de juiste volgorde, dan bekom je twee woorden. Wie zijn of haar antwoordformulier bij afloop indient, maakt kans op een goedgevulde ‘goodie bag’. Om 17 uur eindigt de gratis activiteit.

SINT-KRUIS - 100 jaar Landelijke Gilde en expo

Sint-Kruis bij Brugge was in de negentiende eeuw een landelijk dorp met zowat 1.500 inwoners en een uitgestrekt platteland met boerderijen en kastelen. Bijna een kwart was bebost. Grote en kleine landbouwers leefden overwegend van de akkerbouw. Ter ondersteuning van deze boeren werd in 1890 de Belgische Boerenbond opgericht, met in 1919 een afdeling in Sint-Kruis. Deze plaatselijke Landelijke Gilde viert zijn honderdste verjaardag. Dankzij twee oudste kadasterkaarten weten we hoe Sint-Kruis er destijds uitzag. Deze kaarten staan in een knappe expo in De Zorge aan de Moerkerkse Steenweg centraal. De tentoonstelling is vrij toegankelijk op zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur. Er wordt ook een geïllustreerde catalogus uitgegeven.

TORHOUT - Kunstacademie opent de deuren

De leerlingen van de Torhoutse kunstacademie verrassen zondag iedereen met muziek, woord, dans en beeld. De hele namiddag tussen 14 en 18 uur zullen op het binnenplein, in de kapellen en in de klassen leerlingen optreden. Er zijn workshops animatiefilm en beeldatelier. En wie muziek wil leren, kan de instrumenten van dichtbij bekijken, beluisteren en in sommige gevallen zelfs proberen. De leraars geven graag wat uitleg. Er worden ook drankjes aangeboden. Je vindt de academie in de Bruggestraat 12.