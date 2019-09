Onze weekendtips: herdenk de bevrijding en ontdek bijzondere monumenten in uw streek Redactie

06 september 2019

17u35 0

De bevrijding van Oostende

Op de Atlantikwall, de Duitse verdedigingslinie, op het provinciedomein Raversyde ontdek je zondag meer over de bevrijding van Oostende in september 1944. Bezoek de WOII-bunkers van batterij Saltzwedel-Neu. Op het parcours geven gidsen uitleg over de site, het wegtrekken van de Duitsers, de bevrijding van Oostende en de ontmijning van de Atlantikwall Raversyde. De toegang zondag is gratis. De site is open van 10 tot 17 uur.

Neem kijkje in Kasteel Beauvoorde in Wulveringem

Zondag openen een pak monumenten de deuren, zo ook Kasteel Beauvoorde. Meer dan 20 lokale kunstenaars stellen er tentoon, om 11 en 15 uur is er een optreden en je krijgt een exclusieve preview van de najaarstentoonstelling ‘Grote kunst voor kleine kenners, de Vlaamse meesters’. Warre Borghmans heeft het verhaal ingesproken. De doe-expo op maat van kinderen zet Vlaamse kunstenaars in de kijker. Info: www.openmonumenten.be.

Summerblast in Sint-Michiels

Het jeugdhuis Thope van Sint-Michiels Brugge sluit de eerste schoolweek af met zijn festival Summerblast zaterdag in de Sint-Arnolduslaan. De deuren gaan om 18 uur open. Op de affiche prijken dj Wout, Marshall Masters feat. The Ultimate MC, Jebroer, Da Rick en Sergio. Een ticket kost 15 euro aan de deur. Je kan ook online een kaartje reserveren via www.summerblast.be.

Muzikale vertelwandeling in Woumen

Muzikant en componist Yves Bondue staat zondag om 17 uur paraat aan het provinciaal bezoekerscentrum De Blankaart in Woumen (Diksmuide). Hij neemt je mee op zijn muzikale vertelwandeling door de natuur. Langs een parcours van vier kilometer komt het leven van een kasteelmeisje aan bod, vliegen er watervogels over en worden de dorpelingen bij het verhaal betrokken. Klinkt het allemaal mysterieus? Dat is de bedoeling. Kom en ontdek het vooral zelf. De wandeling is ook toegankelijk voor kinderen vanaf 12 jaar. Een ticket kost 8 euro. Info: www.blankaart.be.

Kermis in Oostduinkerke

Het is kermis in Oostduinkerke. Zaterdag vindt een opendeurdag plaats op Koksijde Golf Ter Hille. In de namiddag geeft het team van Tip Top initiaties minigolf. Zondagmorgen is er even een ingetogen moment waarbij de 75ste verjaardag van de bevrijding van Oostduinkerke wordt herdacht op de begraafplaats. Zondagnamiddag demonstreren de leden van de Spanjaardbank hun ambacht. Het Koksijdse paradekorps El Fuerte verzorgt om 15 uur een kermiswandeling.