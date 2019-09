Exclusief voor abonnees Onze tips voor het weekend: van het strand opruimen tot springkastelen in autovrije straten Leen Belpaeme

19 september 2019

OOSTENDE - Oostendedag

Tijdens de vierde editie van de Oostendedag wordt een deel van de binnenstad autovrij gemaakt waardoor er heel wat plaats vrijkomt voor animatie. De bewoners kunnen per wijk verzamelen om dan samen naar het centrum te fietsen. Van 12.30 tot 14 uur worden Oostendenaars verwelkomd in het ontmoetingscentrum in hun buurt, om daarna gezamenlijk naar het autovrije stadscentrum te fietsen. Er zijn vijf startplaatsen in OC’s Ter Yde, De Schelpe, De Schaperye, De Ballon en aan de Kinderboerderij De Lange Schuur. Aan de startplaats worden Oostendenaars verwelkomd met een drankje.

