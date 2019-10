Exclusief voor abonnees Onze tips voor het weekend: Spiekpietjes en Sven Nys, klassieke muziek en véél vuur Timmy Van Assche

24 oktober 2019

20u21 0

Oostende - De Spiekpietjes Musical

Dat de Sinterklaaszoektocht Spiekpietjes in Fort Napoleon loopt, wist je al. Maar zaterdag, zondag en maandag wordt er ook een heuse Spiekpietjes-musical opgevoerd. Het is een voorstelling voor alle kinderen die de Sint een warm hart toedragen, gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks van Thaïs Vanderheyden. In deze 50-minuten durende show leer je wat je allemaal moet kunnen om een écht Spiekpietje te zijn. Krijgen de Pietjes op het einde hun Spiekpietjesdiploma van Sinterklaas? Een dynamisch en interactief kinderspektakel dat garant staat voor een perfecte familiedag Tickets kosten 9 euro. Voor 15 koop je tegelijk een toegangskaartje voor de doe-expo. Elke dag zijn er shows om 11, 14 en 16 uur. Info: www.visitoostende.be.

