Exclusief voor abonnees Onze tips voor het weekend: spannende cyclocross, The Beatles en romantisch dineren op de Mercator BBO

13 februari 2020

13u13 0

Ontknoping van Superprestige tijdens Noordzeecross, Middelkerke

Kom zaterdag de ontknoping van de Superprestige volgen tijdens de Noordzeecross in Middelkerke, de laatste manche van het seizoen. Trekt Belgisch kampioen Laurens Sweeck, de leider in de Superprestige, de lakens naar zich toe? Of komt tweede in de stand Eli Iserbyt, met slechts een puntje achterstand, er toch nog tussen gefietst? Bij de vrouwen lijkt Ceylin Del Carmen Alvarado op weg naar de eindoverwinning, al kan Yara Kastelijn daar nog een stokje voor steken. En slaagt Lennert Belmans erin om Thibau Nys van de troon te stoten bij de junioren, met amper 3 punten achterstand? Het volledige programma, info en tickets vind je op www.noordzeecross.com.

