Onze tips voor het weekend: lekkere wereldkeuken, Romeinse invasie en literaire wandeling Timmy Van Assche

06 juni 2019

Oostende - Barrio Cantina

Het Leopoldpark vormt wederom het decor van foodtruckfestival Barrio Cantina. Meer dan dertig trucks tekenen present. Op de gezellige markt kan je een brede waaier aan wereldse gerechtjes en street food bestellen, aangevuld met een streepje muziek, leuke bars, toffe zithoeken en sympathieke randanimatie. Mexicaanse burrito’s, Vietnamese springrolls, Amerikaanse hamburgers, Thaise dumplings en zelfs Armeense specialiteiten zullen de hongerige magen vullen. De toegang is gratis, consumpties kan je met cash of bancontact betalen. Barrio Cantina opent op vrijdag 7 juni om 16 uur, op zaterdag 8, zondag 9 en maandag 10 juni kan je al smikkelen vanaf 12 uur. Alle info: www.barriocantina.be.

Oudenburg - Romeins Weekend

Meisjes aan de macht tijdens de elfde editie van het Romeins weekend. Naar jaarlijkse traditie wordt Oudenburg tijdens het Pinksterweekend overspoeld door Romeinen. Meerdere authentieke re-enactmentgroepen strijken neer in het Abtspark en brengen ons terug naar het rijkelijk verleden. Workshops, gladiatorengevechten, uiteenzettingen, spektakels en gidsbeurten zorgen voor een spannende tweedaagse. Dit jaar is het thema ‘girlpower’. Bezoekers worden ondergedompeld in de leefwereld van Romeinse meisjes en vrouwen. Het kampement is op zondag 9 juni en maandag 10 juni gratis en doorlopend te bezoeken. De meeste activiteiten zijn gratis, workshops en gidsbeurten zijn te betalen. Hiervoor inschrijven kan via 059/56.84.00 of ram@oudenburg.be. Alle info: www.ram-oudenburg.be.

De Haan - Literaire wandeling en begeleide fietstocht

De gemeente pakt zaterdag uit met twee verschillende evenementen, die evenwel netjes op elkaar aansluiten. Van 10.30 tot 12 uur is er een gratis literaire wandeling, die de literatuurliefhebber begeleidt naar enkele mooie plekjes in het centrum. Er wordt een fragment voorgelezen uit werk van schrijvers die in De Haan ooit verbleven. In de namiddag, vanaf 14 uur, kan je een begeleide fietstocht maken naar de Vosseslag, Vlissegem, Klemskerke en Harendijke langs dijken, bossen en polders. Je afstand bedraagt 25 kilometer. Inschrijven voor beide activiteiten is verplicht en kan via toerisme@dehaan.be, www.dehaan.be en 059/24.21.34.

Diksmuide - 45ste Boter- en Kaasfeesten

Op pinkstermaandag staat het stadscentrum in het teken van boter, kaas, gezelligheid, traditie, folklore en amusement. De Boter- en Kaasmarkt kreeg vorig jaar een centrale plaats op de Grote Markt waardoor de lokale zuivelboeren bezoekers nog beter van dienst kunnen zijn. Een gezellig plein waar je kan vertoeven en genieten van de animatie op het hoofdpodium en waar de allerkleinsten de tijd van hun leven hebben op de kinderboerderij. Ook de legendarische boter- en kaasworpen mogen niet ontbreken. Speciaal voor de kleinste bezoekers is er om 15 uur een speciale kinderkaasworp. Lokale handelaars pakken uit met een braderie en muziekfestival. Alle info: 051/79.30.60 en evenementen@diksmuide.be.

Brugge - Laureatenconcert Koningin Elisabethwedstrijd

In het Concertgebouw Brugge op 't Zand kan je zaterdag de violisten van de toekomst aan het werk zien. Tijdens dit eerste laureatenconcert van Koningin Elisabethwedstrijd, met het Antwerp Symphony Orchestra, komen Shannon Lee, Júlia Pusker en Ioana Cristina Goicea het beste van zichzelf geven. Koningin Elisabethwedstrijd beroert elk jaar opnieuw vele muziekliefhebbers met passie, vreugde, verdriet, sympathie en weerstand. Op 15 juni krijgt het concert een vervolg. De avond start al om 19.15 uur met een inleiding van Arne Herman. Ticketprijzen starten aan25 euri. Info: www.concertgebouw.be.