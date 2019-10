Onze tips voor het weekend: herfstsfeer troef, met de intrede van Sint-Maarten en een nachtelijke speurtocht TVA LBB

31 oktober 2019

Vlissegem: twintigste paardenzegening

In de deelgemeente van De Haan vindt zondag al voor de twintigste keer de traditionele paardenzegening plaats. De feestelijkheden starten om 10 uur in de lokale Blasiuskerk. Na de viering in de kerk, omstreeks 11 uur, worden kleine huisdieren, ruiters te paard, trekpaarden en koetsen achtereenvolgens gezegend. In een grote stoet trekken ze door het rustige dorpje. Na de zegening vertrekken alle paarden in verschillende richtingen voor een wandeltocht. Iedereen met een hart voor kleine en grote dieren is welkom.

Blankenberge: piraten en zeemeerminnen palmen Sea Life in

Sea Life wordt tijdens de herfstvakantie omgedoopt wordt tot een piraten- en zeemeerminnenparadijs. Het uitdagende piratenparcours leert je hoe je een echte piraat of zeemeermin wordt. Je kan je ook laten schminken. Maak je bezoek helemaal compleet door les te volgen aan de ‘piratenschool’. De speciale thema-actie loopt nog tot en met zondag 3 november. Sea Life is elke dag open tussen 10 en 17 uur.

Brugge: Night at Gruuthusemuseum

Zaterdagavond 2 november om 19.30 uur wordt een speciale thema-avond gehouden voor jong en oud in het bekende Gruuthusemuseum onder de noemer ‘Krikrak/Night at the Museum’. Het verhaal gaat als volgt: “Als het ’s avonds donker wordt en alle toeristen liggen in hun hotelbed, dan doet de eenzame nachtwaker zijn ronde in het museum. Staat alles op zijn plaats? Zijn de deuren gesloten? Maar, wat ziet hij daar plots opduiken?!” Heb je zin voor avontuur en ben je gefascineerd door geschiedenis? Speel dan dit avondlijke spel mee, een aanrader voor jong speurtalent. Het museum ligt in Dijver 17. Deelnemen kost 8 euro.

Oostende: expositie met oude gebruiksvoorwerpen

In de historische molen in de Stenedorpstraat 4 in Stene kan je van vrijdag tot en met zondag terecht voor een opvallende expositie. Een 150-tal oude en nostalgische gebruiksvoorwerpen, zoals verschillende soorten scharen, tangen, weegschalen en ga zo maar door, wordt tentoongesteld met de nodige tekst en uitleg. De collectie is van de hand van Hugo Devos. De expo wordt mee gesteund door heemkring 't Schorre en is gratis. Meer info via 0498/92.75.11

Ichtegem: Sint-Maartensfeest

In de landelijke gemeente Ichtegem worden Sint-Maarten en zijn Zwarte Pieten ontvangen. Afspraak om 14 uur aan dorpshuis De Ster (Engelstraat 54), van daaruit gaat iedereen in stoet naar de sporthal voor een spetterend Sint-Maartensfeest met een adembenemende circusshow. Daarna volgt nog een jongleerworkshop. Alle kinderen krijgen een zak snoep uit handen van de Sint. Kinderen van bondsleden krijgen er nog een geschenk bovenop, als ze hun geschenkbon meebrengen. Vragen en info: 0477/77.20.76.