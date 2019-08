Onze tips voor het weekend: Channel Zero, Lichtfeest en het sluitweekend van de Paulusfeesten Bart Boterman

14 augustus 2019

Oostkamp: Parkpop

Ronkende Belgische namen op het gratis festival Parkpop in het Beukenpark in Oostkamp, zaterdag en zondag. Met niemand minder dan Channel Zero, Bent Van Looy, Red Zebra, Belgian Asociality en anderen. Uit het buitenland staan rockformaties als Tragedy en LA viation op het programma. Als afsluiter zorgt het DJ-duo Kobe Ilsen en Victor Verhulst voor een spetterende party. Op vrijdagavond is er ook de ParkPopKwis, maar die is al volgeboekt. Meer info op www.parkpop-oostkamp.be.

Oostende: Paulusfeesten

Kom dit weekend mee de 47ste editie van de Paulusfeesten afsluiten, de jaarlijkse hoogmis van rasechte Oostendenaren. Het gratis festival in de Oostendse binnenstad staat garant voor steengoede muziek. Op vrijdag staan de optredens op Pier en Pol vooral in het teken van rocklegendes, met tributes van CCR en Neil Young, gebracht door het kruim van de Belgische rockscene. Op zaterdag is er een Q-party op Pier en Pol en geven Oostendse rockformaties het beste van zichzelf op het Pauluspleintje. Op zondag sluit Freaky Age de Paulusfeesten af, maar eerst is er BRLRS en vervolgens een tribute van Willy Willy door The Voodoo Band met Guy Swinnen en Patrick Riguelle. Op het Paulusplein passeren dan weer de Diksmuidse rappers Grafgrafers de revue. Tussen de optredens is er heel wat randanimatie en straattheater. Meer info op www.paulusfeesten.be.

Lissewege: Lichtfeest

Lissewege staat een keer per jaar in het teken van het licht. De 21ste editie staat voor de deur. Op vrijdag- en zaterdagavond zorgen tientallen artiesten voor spectaculaire shows met installaties van vuur en licht in combinatie met muziek. Honderden kaarsjes zorgen voor een intieme, gezellige sfeer. Ook de leerlingen van stedelijke basisschool Ter Poorten presenteren dit jaar twee mooie installaties waar ze tijdens het schooljaar aan gewerkt hebben. Het programma speelt zich af langs een feeëriek parcours door het dorp en is gratis. Telkens tussen 21 en 23 uur. Meer info op www.lissewegelichtfeest.be.

Oostende: Lokaal Boetiek

Lokaal Boetiek komt van donderdag tot zondagavond naar Oostende. Vijftien professionele Belgische producenten stellen er hun juwelen, handtassen, lederwaren en decoratiestukken tentoon. De beurs is gratis en consumenten kunnen rechtstreeks van de makers kopen. Volgens de organisatoren kies je op de beurs voor een uniek, eerlijk en ecologisch product waarmee je de lokale economie steunt. De organisatie kiest voor professionele makers om kwaliteit aan te bieden. Daarnaast is er ook een categorie opkomend talent. Lokaal Boetiek vindt plaats aan de Oude Loods Wegendienst in de Blauwkasteelstraat 110, Oostende. Meer info op www.lokaalboetiek.be.

Bredene: Thaise Markt

De Thaise Markt aan het MEC Staf Versluys in Bredene op zaterdag 17 augustus is meer dan de naam doet vermoeden. Met honderd standhouders, drie podia, meer dan vijftien muziek- en theateracts, tientallen danseressen, een grote party en jaarlijks meer dan vijftienduizend bezoekers is de Thaise markt in Bredene het grootste Thaise evenement van de Benelux. De happening is al aan de elfde editie toe. Meer info op www.thai-events.org.