Onze-Lieve-Vrouwecollege in de Gerststraat neemt overdekte speelplaats in gebruik

Timmy Van Assche

08 juni 2019

18u35 0 Oostende In de Gerststraat nam de kleuter- en lagere school van het Onze-Lieve-Vrouwecollege haar nieuwe binnenspeelplaats officieel in gebruik. Het dossier werd twaalf jaar geleden opgestart.

Het college kampte tot voor kort met een nijpend tekort aan speelruimte voor haar 375 leerlingen. Uiteraard heeft de school wel een speelplaats, maar die was veel te klein. Er werd steeds in twee groepen pauze gehouden. Maar aan dat plaatstekort komt nu een eind met een nieuwe binnenspeelplaats van 750m². “De school kocht tien jaar geleden de vroegere houthandel Lamote, die vlak naast de deur ligt, aan. Die werd volledig onder handen genomen. Alles is nieuw: het dak, de vloer, elektriciteit en poorten”, vertelt directeur Stijn Storme. “Er is ook een technieklokaal en loungeruimte voor de kinderen.” De firma Bosch realiseerde het project dat door architectenbureau Felix & Partners werd uitgetekend. “We kregen ook hulp van heel wat vrijwilligers, zoals (groot)ouders, leerkrachten en vrienden", vult Storme nog aan. Om de inhuldiging compleet te maken, werd een groot schoolfeest ingericht met zo’n 500 aanwezigen. Daarbij ook burgemeester Bart Tommelein (Open Vld), die tussen 1968 en 1974 hier zijn lagere schooljaren doorbracht.