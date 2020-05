Onze kappers maken zich op voor drukke heropeningsweken: “Klanten, alstublieft, kom op tijd!” Timmy Van Assche

17 mei 2020

12u45 3 Oostende Kapperszaken zijn één van de zogenaamde contactberoepen die maandag opnieuw de deuren mogen openen. Voor de vele kapsalons is het dan ook alle hens aan dek om de zaak ‘coronaproof’ te maken. Maar zowel bij de grote salons als bij de éénmanszaken is het devies eenduidig: “Kom zeker op tijd, want de ontvangst, behandeling en verlaten van de zaak is heel strikt bepaald.”

Een van de grotere kapperszaken in onze regio is Ozee, met zowel in Oostende als Koksijde een filiaal. In totaal werken er negen personen bij de zaak die al dertig jaar bestaat. “Dit weekend vergaderen we met alle medewerkers over de aanpak, maatregelen en manier van werken”, vertelt zaakvoerder Jürgen Deltomme. “Normaal gezien kunnen we zowat 26 klanten bedienen in de twee vestigingen samen, maar dat zullen er nu maar de helft zijn. We hebben heel wat afspraken opnieuw moeten inplannen, onze agenda staat al voor de komende twee weken vol. De grootste aanpassing voor ons is dat we vaak zonder afspraak werken, maar dat mag in deze coronatijd niet.”

Kom. Op. Tijd.

Nog een bekende zaak is Kreatos nabij Petit Paris. Het kapsalon bestaat al elf jaar. “Al heel snel kwam ook onze agenda voor de komende veertien dagen vol te staan, de afspraken voor de derde week lopen binnen. Het is duidelijk dat mensen snakken naar een kappersbeurt, het is toch een vorm van ontspanning, hé”, vertelt zaakvoerster Katrien Van Onacker. “En wat opvalt: zowel mannen als vrouwen, netjes fifty-fifty verdeeld, maken een afspraak. De veiligheidsregels zijn best streng: wie de zaak binnenstapt moet de handen ontsmetten en is verplicht een mondmasker te dragen. Maar hét allerbelangrijkste dat we aan de klanten willen meegeven: kom alstublieft op tijd. De ontvangst, behandeling, het verlaten van de zaak en het ontsmetten van de ruimte zijn allemaal netjes berekend. Wie te laat komt, dreigt opnieuw een afspraak te moeten maken.”

Verwilderd

Andere maatregel: de welbekende stapel ‘boeksjes’ en magazines mogen niet worden uitgestald, een drankje aanbieden is uit den boze. En bij bepaalde kapperszaken is die vorm van beleving net een troef. “Maar bij mij is een bezoekje altijd een beleving, hoor”, grapt zelfstandig kapper Frederik Sanders van ‘Fré de Coiffeur’. Pas een jaar geleden opende hij zijn salon in de Zandvoordestraat. “Normaal laat ik klanten door een stapel vinyl bladeren om vervolgens te laten afspelen tijdens hun bezoek. Maar al mijn platen heb ik nu moeten wegnemen om contact te vermijden. Ik kan ook maar één klant per keer toelaten - tenzij het bijvoorbeeld vader en zoon is. Net daarom is het belangrijk om op tijd te komen. Klanten moeten buiten wachten en er moet een vlotte stroom zijn van aankomende en vertrekkende personen. Wie niet op tijd komt, zal mogelijks zijn afspraak in het water zien vallen. Mijn agenda staat nu al vol bijna halverwege juni. (lacht) Niet alleen is lopen er veel rond met een verwilderde haardos, je hebt er ook die de afgelopen weken zelf de schaar hebben ingezet met alle gevolgen van dien. Ik ben alvast blij opnieuw te mogen openen. Ik ben nog niet zo lang als zelfstandige gestart en heb toch aardig geïnvesteerd in mijn salon. Gelukkig dekte de hinderpremie wel de huur van het pand. Hoe dan ook is het tijd dat mijn investeringen weer opleveren.”

Tot slot: voor zover bekend zijn er bij ons geen kapperszaken die een extra coronataks aanrekenen.