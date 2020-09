Onverbeterlijke winkeldievegge riskeert 15 maanden cel voor diefstal van flessen gin, champagne en Martini Siebe De Voogt

04 september 2020

14u11 2 Oostende Een 40-jarige vrouw uit Oostende riskeert 15 maanden cel voor zes winkeldiefstallen in Gistel en Oostende. V.L. had het vooral gemunt op flessen sterke drank. In het verleden werd ze al verschillende keren veroordeeld voor gelijkaardige feiten.

V.L. liep in het verleden al vier correctionele veroordelingen op voor winkeldiefstallen en drugsfeiten, maar die brachten haar blijkbaar niet tot inkeer. De vrouw moest zich vrijdagmorgen wederom verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Brugge. Volgens het parket pleegde ze tussen november 2018 en januari van dit jaar opnieuw zes winkeldiefstallen. Ze had het vooral gemunt op sterke drank. Bij Primeurs Achiel in Oostende maakte V.L. drie flessen Martini buit. Bij drie diefstallen in de OKay in Gistel stal de vrouw dan weer enkele flessen gin en Veuve Clicquot. Tot slot sloeg ze ook toe in de Brooklyn en Hema in Oostende.

Het parket tilde zwaar aan de feiten en vooral aan het strafverleden van de Oostendse. De procureur vorderde een effectieve celstraf van 15 maanden voor de vrouw, die niet kwam opdagen voor haar proces. Vonnis op 2 oktober.