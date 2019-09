Onverbeterlijke fietsdieven riskeren opnieuw tot 20 maanden cel na diefstal van lokfiets politie Siebe De Voogt

12 september 2019

14u18 5 Oostende Twee Oostendenaars staan in de Brugse rechtbank voor een zoveelste keer terecht voor één of meerdere fietsdiefstallen. Michel B. (50) en Jerry L. (41) worden ervan verdacht twee jaar geleden de lokfiets te hebben gestolen van de Oostendse politie. B. riskeert 20 maanden cel, maar ontkent de fietsdiefstal.

Twee jaar geleden nam de lokale politie Oostende een lokfiets in gebruik in de strijd tegen de vele fietsdiefstallen. Op 11 september 2017 werd de fiets rond middernacht gestolen uit een stalling. Via de GPS-tracker kwam de politie uit bij de flat van Jerry L. (49), een man die bij hen al gekend stond voor fietsdiefstallen. Bij het doorzoeken van het appartement stootten de agenten ook op Michel B. (50). Ook hij sleepte al een lang strafblad met zich mee.

Kleptomane drugsverslaafden

“Beide beklaagden verklaarden dat ze geen idee hadden hoe die fiets bij hen binnen was gekomen”, stelde de procureur donderdagmorgen. “Een ongeloofwaardig verhaal. Dit zijn twee kleptomane drugsverslaafden, die al talloze keren veroordeeld werden. Hun kansen zijn opgebruikt” Michel B. moest zich naast de diefstal van de lokfiets ook verantwoorden voor enkele diefstallen van blikjes bier, één andere fietsdiefstal en een poging tot fietsdiefstal. De man geeft die laatste feiten toe, maar ontkent wél de lokfiets van de politie te hebben gestolen. “Mijn cliënt verbleef bij z’n vriend, maar had geen sleutels van zijn appartement”, pleitte zijn advocaat Yen Buytaert. “In de flat werden nog andere fietsen gevonden, waarvan de andere beklaagde beweerde dat hij ze gevonden had. Het is helemaal niet bewezen dat mijn cliënt die lokfiets gestolen heeft.”

Het openbaar ministerie vorderde voor Michel B. een effectieve celstraf van 20 maanden. De man kreeg eerder al 37 maanden cel voor diefstallen uit dezelfde periode. Zijn advocaat vroeg de rechter om zijn cliënt geen extra straf op te leggen. Jerry L. kwam niet opdagen voor zijn proces en hangt 1 jaar cel boven het hoofd. Uitspraak op 10 oktober.