Onverbeterlijke dief krijgt 37 maanden cel: man vervalste zelfs strafregister om pleegouder te worden Siebe De Voogt

17 maart 2020

13u37 0 Oostende Een 38-jarige man uit Oostende heeft een effectieve celstraf van 37 maanden gekregen voor verschillende diefstallen, verboden wapendracht en valsheid in geschrifte. Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat J.S., een notoire crimineel, zijn strafregister vervalste om samen met z’n vriendin pleegouder te worden.

J.S. (38) uit Oostende liep op 12 maart tegen de lamp. Hij reed rond in de bestelwagen van een loodgieter uit Brugge, die volgens het parket tien dagen eerder was gestolen. In het voertuig zaten bovendien twee gestolen fietsen. “Ook de nummerplaat bleek gestolen te zijn”, vertelde de procureur in de Brugse rechtbank. “De beklaagde kon gelinkt worden aan een hele reeks diefstallen van fietsen. Hij verkocht de goederen om z’n speedverslaving te kunnen betalen. De gestolen bestelwagen had hij zogezegd mogen lenen van de zoon van het slachtoffer, waarmee hij in de gevangenis had gezeten. Het slachtoffer zelf beweerde echter dat hij al jaren geen contact meer had met z’n kind.”

Tijdens het onderzoek kwam nog een opvallend feit aan het licht, die volgens het parket de criminele ingesteldheid van J.S. aantoonde. De man had immers z’n eigen strafregister vervalst om met z’n vriendin pleegouder te kunnen worden. “Hij heeft echt geen scrupules en vervalste het document omdat hij een blanco strafblad nodig had.” J.S. viel uiteindelijk snel door de mand door zijn amateuristische manier van vervalsen. Hij kreeg dinsdagmorgen 37 maanden cel. De rechter sprak hem wél vrij voor de diefstal van de bestelwagen op basis van twijfel.