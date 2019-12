Ontploffing in woning leidt tot ontdekking van cannabisplantage en drugslab Bart Boterman

30 december 2019

16u03 15 Oostende In de Dokter Verhaegestraat in Oostende zijn zondagavond een cannabisplantage en klein drugslab ontdekt. Dat gebeurde nadat de brandweer was opgeroepen voor een ontploffing, die gepaard ging met rook en een chemische geur. De eigenaar van de woning is gearresteerd maar intussen weer vrijgelaten.

De buurt werd rond 20 uur opgeschrikt. “Ik zat in de zetel televisie te kijken en sprong bijna een meter hoog door de knal", zegt buurvrouw Kristina Dewulf (72). “Mijn papegaai Chicka was uit schrik tegen het plafond van haar kooi aangevlogen en had bijna het leven gelaten.” Kristina zag drie mannen weglopen. De eigenaar van het huis was nog aanwezig toen de brandweer aankwam. Achteraan de woning was een raam aan diggelen gesprongen.

“Toen de situatie onder controle leek en de rook verdwenen was, kwamen plots vier extra combi’s in volle vaart aangereden. Wat later werden cannabisplanten, bloempotten, plastic zeilen, bidons met vloeistoffen en bakken met allerhande spullen uit de woning gehaald. Het was een hele combi vol. De eigenaar werd geboeid meegenomen”, aldus de buurvrouw.

‘Experimenteren’

De politie van Oostende bevestigt het verhaal. “De zaak zit in gerechtelijk onderzoek. Naar aanleiding van een ontploffing is er een tussenkomst gebeurd en daarbij zijn goederen om synthetische drugs te vervaardigen in beslag genomen. Van een groot drugslab kunnen we voorlopig niet spreken. Het lijkt erop dat men aan het experimenteren was. De eigenaar werd gearresteerd”, klinkt het bij de lokale politie Oostende. De man zou er al jaren niet meer wonen, maar de woning wel vaak bezoeken.

Volgens het parket van Brugge werd de man vrijgelaten na verhoor en loopt tegen hem geen gerechtelijk onderzoek maar wel een opsporingsonderzoek.