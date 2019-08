Ontmoetingscentrum ’t Kasteeltje tijdelijk gesloten door stabiliteitsproblemen Timmy Van Assche

02 augustus 2019

16u28 0 Oostende In de gebouwen van ontmoetingscentrum ’t Kasteeltje en de buitenschoolse kinderopvang in Zandvoorde werden stabiliteitsproblemen vastgesteld. “Om de veiligheid te garanderen, is beslist om het gebouw onmiddellijk te sluiten voor onbepaalde duur. Op dit moment is de aannemer aan het werk om de site veilig te stellen”, zegt schepen Björn Anseeuw (N-VA).

“Samen met de stabiliteitsingenieurs wordt de komende weken hard gewerkt aan een oplossing zodat het gebouw zo snel mogelijk weer kan gebruikt worden. De Zwanefeesten die dit weekend op de site plaatsvinden kunnen wel zonder probleem doorgaan”; verduidelijkt Anseeuw. De buitenschoolse kinderopvang wordt tot eind augustus verplaatst naar de Van Glabbekeschool. De ouders worden persoonlijk op de hoogte gebracht van deze wijziging. De dagelijkse maaltijd in ’t Kasteeltje wordt in één van de andere ontmoetingscentra georganiseerd. “Voor de maaltijdgebruikers van ’t Kasteeltje wordt indien nodig gratis vervoer naar een van de andere centra geregeld”, laat de schepen weten.

Voor de verschillende activiteiten georganiseerd in ontmoetingscentrum ’t Kasteeltje wordt de komende dagen zoveel mogelijk naar een alternatieve locatie gezocht. “Sommige activiteiten die dit weekend en begin volgende week plaatsvinden zullen uit noodzaak worden afgelast. Zo wordt het Zomerontbijt op dinsdag 6 augustus afgelast. We proberen om voor zoveel mogelijk activiteiten een alternatieve locatie te zoeken.” Wie vragen heeft over de activiteiten in ’t Kasteeltje kan terecht bij centrumleider Jessie Lambrecht op 059/43.45.94 of kasteeltje@oostende.be.