Ontmoetingscentrum ’t Kasteeltje blijft gesloten, wijkbewoners kunnen in tussentijd terecht in de lokalen van de KSA Leen Belpaeme

19 augustus 2019

14u30 0 Oostende Begin augustus werden de gebouwen van ontmoetingscentrum ’t Kasteeltje en de buitenschoolse kinderopvang in Zandvoorde onmiddellijk gesloten door stabiliteitsproblemen. Twee weken later werd een alternatief geopend in de lokalen van de KSA naast de deur. “Er werd met man en macht gewerkt om dit lokaal vrij te maken en in te richten”, zegt schepen Maxim Donck.

Pas eind volgende week zal duidelijk worden hoe groot het probleem is en hoe lang het zal duren om het gebouw te herstellen. “In tussentijd hebben de mensen van het ontmoetingscentrum heel hard hun best gedaan om een alternatief uit te werken. Ze mogen een lokaal van de ksa gebruiken. De jeugdvereniging heeft zelf al het materiaal verplaatst naar een andere ruimte op het terrein. Het lokaal werd grondig gekuist en er werd een bar in voorzien”, licht de bevoegde schepen toe. Een 25-tal inwoners van Zandvoorde verzamelt ’s middags in het ontmoetingscentrum voor een maaltijd. Voor het eerst sinds de problemen met het gebouw konden ze dat maandag weer in Zandvoorde zelf doen. De voorbije twee weken werden de bewoners naar een ander ontmoetingscentrum gebracht. “Sommige mensen vonden het wel eens leuk om zo Oostende te verkennen, maar uiteindelijk zijn ze toch meer op hun gemak in hun vertrouwde omgeving”, zegt centrumleider Jessie Lambrecht.

In de kleine ruimte werden ook nog tafels voorzien en de bureaus van de medewerkers. De clubs die hier activiteiten hebben zullen hier de komende weken terug kunnen samenkomen. “Voor de vele verenigingen en organisaties werd tot eind september al een oplossing gevonden in het wijkcentrum ’t kasteeltje hier vooraan, in de tafeltennisclub of in andere stadsgebouwen zoals ‘t bosjoenk”, zegt Jessie Lambrecht. De timing is nog onduidelijk. De stad gaat er wel vanuit dat de werken zeker nog zullen duren tot in januari.