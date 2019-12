Ontmoetingscentrum Oud Hospitaal viert nu al een beetje kerst Timmy Van Assche

13 december 2019

18u45 0 Oostende In buurthuis Oud Hospitaal stond, twee weken voor Kerstmis, nu al een flink streepje eindejaarsvreugde op de agenda.

Het terras en de cafetaria van het buurthuis in de Amsterdamstraat werd omgetoverd tot een sfeervol en knus kerstpleintje. “Accordeonist Marino Punk zorgde met zijn opvallende verschijning en virtuositeit meteen voor de juiste sfeer", zegt bevoegd schepen Maxim Donck (N-VA). “Hij speelt de typische accordeonmuziek van vroeger, zoals musettes, paso dobles, tango’s bolero’s, bekende meezingers, zigeunermuziek en eigen composities. Voor de gelegenheid toverde hij kerstdeuntjes uit zijn accordeon.” Time2Enjoy bracht dan weer muziek van de jaren zestig, zeventig, en tachtig met een eigen tintje. Speciaal voor kerst presenteerden Helena en Freddy gezellige muziek in het Nederlands en Engels. Er werd voluit gezonden, gedanst of simpelweg genoten. Tussendoor smulden de bezoekers van een warme wafel. “Doorlopend boden de hobbyclubs van Oud Hospitaal en leerlingen van het Vesaliusinstituut kerstproducten aan”, besluit de schepen.