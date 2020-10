Ontmoetingscentra plannen opnieuw activiteiten Leen Belpaeme

07 oktober 2020

13u38 0 Oostende Er zijn in de ontmoetingscentra ondertussen heel wat activiteiten heropgestart na een sluiting door de coronamaatregelen. Er wordt zelfs uitgepakt met een nieuwe activiteitenreeks rond ‘Maand van de humor’. Eind oktober zal ook een tweede editie van Balloween plaatsvinden.

Begin dit jaar noteerden de ontmoetingscentra een recordaantal bezoekers, meer leden en ook meer inkomsten. Een schitterend resultaat waardoor 2020 een veelbelovend jaar zou worden. Door de coronacrisis werden alle ontmoetingscentra echter verplicht om de deuren te sluiten van 18 maart tot en met 23 juni. Tijdens deze periode waren er wel maaltijdbedelingen aan huis en een boodschappendienst voor de mensen die dit het meeste nodig hadden.

De nieuwe jaargang voor de ontmoetingscentra startte in september en sindsdien zijn heel wat activiteiten heropgestart. Toch blijven nog steeds strenge maatregelen van toepassing waardoor de ontmoetingscentra aan de helft zitten van hun normale omzet en bezoekersaantallen. “De coronamaatregelen zorgen soms voor wrevel bij onze bezoekers, hoewel het merendeel van de mensen dit wel correct opvolgt. Toch willen we benadrukken dat het naleven van de maatregelen absoluut noodzakelijk is om een nieuwe sluiting te vermijden. Wie zich niet aan deze regels houdt, zal de toegang tot de ontmoetingscentra geweigerd worden”, zegt schepen Maxim Donck.

Maand van de humor

“De mensen hebben het moeilijk gehad de afgelopen periode, dus stelden wij ons met de ontmoetingscentra de vraag op welke manier we de twijfel en bezorgdheid even achter ons kunnen laten. Ons antwoord daarop is het nieuw opgestarte project”, zegt de schepen nog. Er worden vijf activiteiten georganiseerd zoals de Monoloog ‘Ge moet er niet mee lachen’ door Gwen Deprez in oc ’t Kasteeltje op maandag 26 oktober, improvisatiegezelschap Compagnie Amai in oc De Ballon op donderdag 19 november, comedyshow ‘Gevoelsmens’ door Koen Dewulf in oc ’t Viooltje in vrijdag 20 november, Comedy en beatbox door Kjen Devoo in oc De Schelpe op dinsdag 24 november en Isabelle Vandemaele met ‘Velodroom’ in oc Ter Yde op vrijdag 27 november

In OC De Ballon zal ook opnieuw Balloween georganiseerd worden op zaterdag 31 oktober. Door de coronamaatregelen krijgt iedereen een vaste zitplaats. Op het programma staat onder andere een griezelontbijt met verhalen en knutselworkshops voor het gezin. De plaatsen voor de activiteiten zijn beperkt.

Voor meer informatie over de voorstellingen kun je terecht bij de ontmoetingscentra.