Ontmoetingscentra openen binnenkort opnieuw de deuren: opnieuw maaltijden vanaf 23 juni Leen Belpaeme

16 juni 2020

17u43 0 Oostende Nu het ‘normale leven’ stilaan herneemt, maken ook de ontmoetingscentra zich op om opnieuw te openen. Een maaltijd nuttigen in de OC’s zal weer mogelijk zijn vanaf 23 juni. Andere dienstverlening kan opnieuw vanaf 1 juli. De cafetaria’s blijven voorlopig wel nog gesloten.

Nu de maatregelen versoepelen, wordt alles in gereedheid gebracht om ook de Oostendse ontmoetingscentra opnieuw te openen. De voorbije maanden werd het personeel van de ontmoetingscentra ingezet voor onder andere de Sociale Noodlijn, de maaltijdenservice aan huis en de belronde naar 80-plussers. Vanaf deze week zijn de meeste medewerkers opnieuw aanwezig in hun vertrouwde centrum. Ze maken de centra klaar voor gebruik, conform de veiligheidsvoorschriften. Alles wordt ontsmet en grondig gereinigd. Er wordt beschermingsmateriaal voorzien voor het personeel en de klanten. Affiches en looplijnen op de grond zullen de gebruikers duidelijk informeren over de veiligheidsvoorschriften.

Maaltijden

Vanaf dinsdag 23 juni openen de ontmoetingscentra weer de deuren voor de maaltijden. Elke reguliere bezoeker kan dan opnieuw in zijn of haar vertrouwde centrum terecht. De ontmoetingscentra zullen hiervoor in eerste instantie zelf de vaste gebruikers opbellen, omdat het aantal plaatsen beperkt is. Stad Oostende streeft er wel naar om iedereen een plaats te geven. In OC Oud Hospitaal wordt met twee shifts gewerkt om 11 uur en om 13 uur. OC De Boeie kan door de beperkte omvang slechts de helft van de normale bezoekers ontvangen. Er wordt een oplossing gezocht om ook daar weer iedereen van de maaltijden te laten genieten.

Groepsactiviteiten

De dienstverlening en de één-op-ééncontacten zoals de pedicure of de eerstelijnspsycholoog worden opnieuw opgestart vanaf woensdag 1 juli. Zaalverhuur en groepsactiviteiten zijn weer mogelijk vanaf dinsdag 7 juli. Alle activiteiten verlopen voorlopig wel op afspraak, vrije toegang is nog niet mogelijk. Ook de cafetaria blijft om die reden nog even gesloten. Groepen en maaltijdgebruikers zullen wel al beperkt een drankje kunnen kopen.

OC De Blomme, dat nog altijd dienst doet als testcentrum, en OC ’t Kasteeltje zullen pas een maand later kunnen openen. OC De 3 Gapers ten slotte houdt de deuren voorlopig nog gesloten omwille van de kleine ruimtes, waardoor activiteiten er onmogelijk op een veilige manier georganiseerd kunnen worden.