Ontmoetingscentra breiden werking stapsgewijs weer uit Leen Belpaeme

05 juli 2020

08u35 4 Oostende Vanaf volgende week gaan de cafetaria’s van de Oostendse ontmoetingscentra opnieuw open en worden er weer groepsactiviteiten georganiseerd. Zo hervatten de OC’s stapsgewijs hun volledige werking, met de nodige veiligheidsmaatregelen.

Op 23 juni openden de ontmoetingscentra opnieuw de deuren om maaltijden aan te bieden. “De heropstart van de OC’s vorige week is zeer goed verlopen”, zegt Maxim Donck, schepen van Samenleven. “Zowat iedereen volgde de richtlijnen rond de maaltijden correct op. Er zit een mooie routine in: het personeel heeft zich kunnen aanpassen, de veiligheid is gewaarborgd en we hebben in de geopende centra quasi iedereen opnieuw een plaats kunnen geven. We zijn dus klaar voor de versoepelingen.”

Toch blijven er vanuit de Vlaamse overheid strenge richtlijnen van kracht. Zo mogen ontmoetingscentra nog steeds niet openen voor het ruime publiek. Alles moet op afspraak gebeuren. Er blijven ook enkele voorzorgsmaatregelen gelden. Bezoekers moeten een mondmasker dragen. Tijdens het eten, drinken of het deelnemen aan een activiteit kan het masker uiteraard worden afgenomen. Ook de afstand van 1,5 meter blijft altijd belangrijk, ook bij eventuele wachtrijen in de cafetaria of bij de maaltijden. In alle ontmoetingscentra werden duidelijke looplijnen aangebracht en is ontsmettingsgel voor een goede handhygiëne.

Plaatsen beperkt

Wie vanaf maandag 6 juli dus iets wil komen drinken in het OC moet reserveren. Alleen voor de cafetaria van OC De Blomme en OC ‘t Kasteeltje is het nog even wachten tot 4 augustus. De cafetaria’s zullen geopend zijn van 9.30 tot 11.00 uur en van 14.30 tot 16.30 uur. De tafelschikking is aangepast aan de coronamaatregelen, dus de plaatsen per cafetaria zijn wel beperkt. Kom je zonder reservering toch langs? Dan kan je je - als er nog vrije plaatsen zijn - nog inschrijven aan het loket.

Een dag later, op 7 juli kunnen er weer groepsactiviteiten doorgaan in de verschillende OC’s, dit tijdens de openingsuren van 9.30 tot 11.00 uur en tussen 14.30 en 16.30 uur. Vanaf 15 juli zullen de lokalen van ontmoetingscentra dan ook weer ‘s avonds en in het weekend gebruikt kunnen worden door groepen, met een maximum van één groep per avond/weekend. Voor OC De Blomme en OC ‘t Kasteeltje is die timing opnieuw wat later. Groepsactiviteiten gaan er door vanaf 17 augustus en zaalverhuur vanaf 24 augustus.