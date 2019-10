Ontdek het nachtleven in provinciedomein Raversyde tijdens Nacht van de Duisternis Leen Belpaeme

08 oktober 2019

Op zaterdag 12 oktober opent provinciedomein Raversyde ’s avonds de deuren voor de Nacht van de Duisternis. De Provincie West-Vlaanderen slaat daarvoor de armen in elkaar met het Vogelopvangcentrum Oostende (VOC), Astropolis en de stad Oostende.

Vanaf 19 uur starten de activiteiten tijdens deze Nacht van de Duisternis. Bezoekers kunnen kennismaken met het nachtleven in het natuurpark, het middeleeuws vissersdorp Walraversijde (ANNO 1465) en Atlantikwall Raversyde. Daar vinden ze verschillende telescopen om het heelal te verkennen en kunnen ze nachtvlinders, uilen, vleermuizen en tal van andere nachtdieren spotten. Dit jaar krijgen gezinnen met kinderen langs het parcours extra spannende, creatieve en avontuurlijke opdrachten in het duister. Aan de koninklijke stallen ontdek je de Maan-dj. De geluiden van de nacht en de maan vormen het decor voor deze bijzondere act van ‘Maanman’. Hij loodst het publiek door zijn muzikale kosmos, van nieuwe naar volle maan.

In de sfeervolle middeleeuwse bar serveert Living History Group ‘Tartes et Bastons’ hapjes en drankjes in historische kledij. Bezoekers proeven zo letterlijk van de middeleeuwen.

Bezoekers brengen best hun eigen zaklamp mee. Te felle zaklampen en lasers zijn niet toegelaten. Met ‘Nacht van de Duisternis’ wil Bond Beter Leefmilieu de aandacht vestigen op de impact van de lichtvervuiling in ons land. België is één van de meest verstedelijkte landen ter wereld en heeft daardoor veel nachtverlichting. Dat zorgt voor problemen zoals energieverspilling, slaaptekorten, gezondheidsproblemen, een verstoord bioritme bij dieren en planten, enz. Op ‘Nacht van de Duisternis’ doven verschillende gemeenten hun lichten en kunnen inwoners deelnemen aan activiteiten.

De toegang tot het evenement is gratis.