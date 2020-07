Ontdek Atlantikwall tijdens openluchttentoonstelling in natuurpark Raversyde Leen Belpaeme

20 juli 2020

11u31 0 Oostende In het Natuurpark Raversyde loopt de openluchttentoonstelling ‘Atlantikwall in vogelvlucht – Archeologie van de Tweede Wereldoorlog’.

De expo neemt de bezoekers mee aan de hand van historische luchtfoto’s die tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog genomen werden. De tentoonstelling volgt de Duitse verdedigingslijn Atlantikwall in West-Vlaanderen, van het Zwin in Knokke-Heist tot in De Panne, en toont de resultaten van het archeologisch onderzoek en opgravingen. Heel bijzonder is het kustpanorama van 75 meter lang aan de buitenmuur van het museum Atlantikwall Raversyde. Dat panorama is opgebouwd uit tachtig haarscherpe luchtfoto’s van de hele Belgische kustlijn. Ze werden op 4 augustus 1945, kort na de Tweede Wereldoorlog, genomen door een Amerikaans verkenningsvliegtuig. De stranden liggen nog bezaaid met de relicten van de Duitse versterkingen en overal zijn de sporen van de oorlog nog zichtbaar. Tegelijkertijd vallen ook de eerste badgasten en strandcabines op, wat in schril contrast staat met de bunkers en de vernielingen. De beelden tonen ook aan hoe de kust geëvolueerd is de jongste 75 jaar.

Familiezoektocht

Voor gezinnen met kinderen is er een familiezoektocht op de fototentoonstelling in het Natuurpark van Raversyde. Kinderen moeten op zoek gaan naar ‘Vlieg’ en leren op die manier spelenderwijs te letten op details op de luchtfoto’s. De expo is te ontdekken tot 11 november. Het parcours is toegankelijk met buggy’s en gratis te bezoeken.