Online kunstveiling levert aardige duit op voor zorginstellingen, werken begin juli te zien in Expo18 Timmy Van Assche

28 juni 2020

13u26 0 Oostende De opvallende veiling van tientallen kunstwerken heeft een mooie som opgeleverd voor de ziekenhuizen AZ Damiaan en AZ Sint-Jan, en de vzw Sint-Monica. Op zaterdag 4 en zondag 5 juli is er in kunstgalerie Expo18 een tentoonstelling met alle geveilde werken.

Precies 5.595 euro. Dat is wat de online kunstveiling heeft opgeleverd voor de twee Oostendse ziekenhuizen en woonzorginstelling. Die kunnen in de nasleep van de coronacrisis alle middelen goed gebruiken ter ondersteuning van het personeel. De veiling zette meer dan veertig werken van 22 lokale kunstenaars in de etalage.

Het initiatief werd mee vormgegeven door outplacementbureau Meesschaert & Partners en kunstgalerie Expo18 in de IJzerstraat 18. Niet toevallig vindt hier volgend weekend, zowel op zaterdag als zondag tussen 10 en 18 uur, een publieke expo plaats om de werken te bekijken.