Ongeziene stormloop bij Delhaize Mariakerke: supermarkt pakt uit met 30% korting op aankopen naar aanleiding van renovatiewerken Timmy Van Assche

18 oktober 2019

12u19 0 Oostende Supermarkt Delhaize bij het Sea’rena Shopping Center gaat voor vier weken dicht. Op de vooravond van grootschalige renovatiewerken pakt de winkel uit met dertig procent korting op alle producten. Dat zorgde al van ’s ochtends vroeg voor een stormloop. “Dit is zéér uitzonderlijk: we merken twee tot drie keer zoveel bezoekers op in vergelijking met een gewone dag”, zegt woordvoerder Roel Dekelver.

Zaterdagmiddag om 13 uur sluit Delhaize in de Northlaan haar deuren tot 13 november voor een intensieve modernisering. Daarom pakt de keten uit met een stunt: bovenop alle promoties geldt nog eens dertig procent extra korting – alleen op bijvoorbeeld kansspelen en tabak telt de promo niet. Daarmee wil Delhaize voedselverspilling of een productoverschot tegengaan vooraleer de winkel even sluit. Wie nog zijn of haar slag wil slaan, zal zich moeten reppen: al van vrijdagochtend 8 uur was het drummen geblazen in de winkel. Alle winkelkarren en –mandjes waren uitgedeeld en de schappen werden lustig geleegd. Vooral onderhouds- en hygiëneproducten, zoals wasmiddel en pampers, vlogen in een sneltempo de deur uit. En oh, verrassing: ook alcohol was erg in trek bij de shoppers. Sommige klanten hadden wel tien bakken bier of een kar barstensvol wijn mee. De feestdagen zitten duidelijk al in het achterhoofd en de Vlaming houdt nu eenmaal van ‘batjes’.

Een uur aanschuiven

Alles (snel)kassa’s zijn open, maar dan nog is het tot een uur aanschuiven geblazen om af te rekenen. Sommige rijen zijn twintig tot dertig meter lang. De slagbomen van de bijhorende parking bleven dan ook omhoog om de drukte aan te kunnen. “We mogen spreken van een zéér uitzonderlijke situatie”, zegt woordvoerder Roel Dekelver van Delhaize. “We halen tot drie keer meer klanten in vergelijking met gewone dagen – goed voor 5.000 tot 6.000 klanten in totaal op het einde van de dag. Om je een idee te geven: vrijdagmiddag om 12 uur telden we al evenveel klanten als op een andere, volledige dag. Het is misschien zelfs drukker dan op de vooravond van kerst of oudejaar. Nu goed, onze medewerkers waren voorbereid op deze stormloop en we hadden het ergens wel zien aankomen. Wat er met de niet-verkochte producten gebeurt? Wel, bijvoorbeeld droge producten en alcohol worden verdeeld naar andere winkels. Voor andere, verse producten hebben we een samenwerking met hulporganisatie Colsol.”

“Modernste van de provincie”

Delhaize wil haar filiaal in Mariakerke stevig upgraden. “Dit wordt de meest moderne van de provincie”, maakt Dekelver zich sterk. “Er komt een heel nieuwe indeling – zo komt de déli- en traiteurafdeling vooraan – en alle moderne belastingsystemen worden er geïnstalleerd. Onze medewerkers zullen paraat staan om mensen bij de heropening wegwijs te maken.” Op 13 november is er een feestelijke opening, voor het grote publiek opent Delhaize haar deuren opnieuw op 14 november om 8 uur.