Ongeziene drukte bij stoffenwinkel Verkempinck: “We hebben de webshop even gesloten, om alle bestellingen nog te kunnen bolwerken” Timmy Van Assche

30 april 2020

13u54 0 Oostende Dat het druk is bij Stoffen Verkempinck is een groot understatement. Sinds vorige week al zijn er ontelbare bestellingen naar katoen om mondmaskers mee te maken. En vanaf maandag gaat de winkel ook opnieuw open. “We zijn voorbereid op een heropening. Onze webshop moeten we wel even sluiten om alle bestellingen de baas te kunnen”, vertelt een drukbezette Bert Verkempinck.

Dertig jaar geleden evolueerde Verkempinck in de Zandvoordestraat 268 van een ‘all-round’ stockwinkel naar een stoffenwinkel. Op vandaag is deze familiezaak de grootste in haar soort aan de kust en in onze regio. En gezien het dragen van een mondmasker op bijvoorbeeld het openbaar vervoer verplicht wordt en op andere openbare plaatsen wordt aangeraden, vinden heel wat klanten de weg naar Verkempinck. Zeven medewerkers zijn druk in de weer om al het werk gedaan te krijgen. “Sinds de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van vorige week vrijdag bekend raakten, krijgen we om de paar minuten een bestelling binnen. Het is werkelijk ongelooflijk”, begint Bert Verkempinck.

“Op onze website hadden we een aparte ‘click button’ aangemaakt met een link naar de beschikbare en geschikte stoffen, elastieken en linten om mondmaskers te maken”, vertelt Verkempinck. “Intussen moeten we onze webshop tijdelijk stilleggen, omdat we de enorme hoeveelheid bestellingen die we nu al hebben, eerst netjes willen verwerken. Op het ‘ergste’ moment stonden we 400 bestellingen in het krijt - die piek hebben we intussen verwerkt, hoor. Nu, de ene klant bestelt bijvoorbeeld twee stoffen van 2 lopende meter, maar anderen kopen pakweg twintig stoffen van 20 centimeter. Al dat maatwerk vraagt natuurlijk een correcte afhandeling, ook al steekt daar heel wat tijd in.”

Stilletjes aan raakt onze voorraad stof op, en ook onze leveranciers beginnen het moeilijk te krijgen om nog stoffen geleverd te krijgen Bert Verkempinck, stoffenwinkel Verkempinck

Ook schorten

“Trouwens”, vervolgt hij, “niet alleen het materiaal om mondmaskers te maken vliegt de deur uit, ook stof om (ziekenhuis)schorten te maken gaat vlot over de toonbank. Werkelijk alle prints zijn in trek: van effen kleuren voor zorginstellingen, gemeenten en ziekenhuizen tot leuke motiefjes voor particulieren en scholen. Veruit de meest verkochte katoensoort is popeline. Stilletjes aan raakt onze voorraad stof wel op, en ook onze leveranciers beginnen het moeilijk te krijgen om nog stoffen geleverd te krijgen.”

Zomercollectie

Zijn dit nu goeie tijden voor de zaak of niet? “Wel, we hebben natuurlijk de handen vol om bestellingen te verwerken voor mondmaskers. Maar momenteel ligt de verkoop van stof voor onder andere kledij en gordijnen volledig stil. Onze zomercollectie voor het maken van zomerkleedjes en jumpsuits ligt zo goed als stil. Die verkoop zal deze keer pas veel later op gang komen. We spreken dus niet over gouden tijden”, zegt Bert.

Maandag gaat de winkel in de Zandvoordestraat dus opnieuw open. “Ik hoop echt dat het geen stormloop wordt. We bereiden alle maatregelen voor om de regels rond social distancing na te kunnen leven: een maximum aantal klanten en eenrichtingsverkeer in bepaalde winkelrijen bijvoorbeeld. In normale tijden lopen onze medewerkers ook mee met de klanten om hen te helpen bij het vinden of kiezen van een stof. Dat kunnen we nu niet doen. We zullen de klanten dus wegwijs maken met bordjes en duidelijke instructies.” Alle info vind je op de website.