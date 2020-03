Onderzoek naar kapot gebulldozerde jonge duinen op strand van Raversijde

Timmy Van Assche

25 maart 2020

19u22 0 Oostende O p het strand tussen Mariakerke en Raversijde werden enkele jonge begroeide duinen volledig met de grond gelijk gemaakt door bulldozers. De politie is intussen een onderzoek gestart om de verantwoordelijke te achterhalen.

Natuurliefhebbers konden de afgelopen jaren genieten van enkele fonkelnieuwe duinen die op geheel natuurlijke wijze ontstonden. Op de duinen pronkte bijvoorbeeld het gewas zeeraket en het duinengebied(je) werd aangeduid als proefzone. Zo is de parallelle kustbaan gevoelig aan ophopend zand tijdens stormweer. “En de duinen leken het opstuivende zand goed tegen te houden, zeker in vergelijking met plaatsen op het strand waar geen zo’n duinen staan”, zegt Francis Kerckhof, mariene bioloog van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. “Na de zware stormen in februari, hielden deze jonge duinen alvast knap stand.” Maar wat daarna gebeurde, zorgt voor consternatie.

Weg duinen

Het opgehoopte zand van op de dijk, tramsporen en kustbaan werd na het stormweer terug op het strand gedumpt en vervolgens geëgaliseerd. Bulldozers maakten het stand én de piepjonge duinen volledig vlak. Weg duinen, weg proefproject. “Onvoorstelbaar”, zucht Kerckhof. “De zware machines denderden over het strand en de duinen. Alles is weg. De duingewassen kunnen wel tegen een stootje, maar wat hier gebeurde is werkelijk onbegrijpelijk. Zo’n mooi en bovenal interessant experiment met natuurlijke duinenvorming is nu volledig naar de knoppen.”

Onaanvaardbaar

De dienst Milieuhandhaving van de Oostendse politie onderzoekt de zaak om de verantwoordelijken te kunnen aanduiden. “De werken zijn alvast niet in opdracht van de stad gebeurd", stelt milieuschepen Silke Beirens (Groen). “Dit proefproject had voor de volle honderd procent onze steun en er werden duidelijke afspraken gemaakt met de diensten van de Vlaamse overheid. Dit project moest àlle kansen krijgen, de duinen mochten in geen geval weggehaald worden. We gaan nu onderzoeken wie voor deze werken de opdracht heeft gegeven. Dit is onaanvaardbaar en tegen alle gemaakte afspraken in.” Ook bij de Vlaamse overheid bevestigen ze het lopende onderzoek.