Onderzoek naar cold case uit 2001 heropend: was verdwijning van Ringo Deman (25) toch geen zelfmoord? Bart Boterman

13 november 2019

01u14 8 Oostende De Cel Vermiste Personen van de federale gerechtelijke politie heeft het onderzoek naar de verdwijning van Ringo Deman (25) uit Bredene heropend. Het gaat om een cold case uit 2001 die als zelfmoord werd geklasseerd. Maar er is nooit een lijk gevonden en de speurders zien elementen om de zaak ter heropenen, vertelt Bart Lepage van de Cel Vermiste Personen aan Faroek op VTM.

Ringo Deman uit Bredene werd voor het laatst gezien op 24 februari 2001. Hij was op dat moment 25 jaar oud, buschauffeur bij De Lijn van beroep en sinds twee maanden verhuisd van bij zijn moeder in Bredene naar een appartement op het Mac Leodplein in Oostende. Volgens de speurders was hij het moment voor zijn verdwijning bij zijn beste vriend Davy geweest, in de Roerdompstraat in Oostende. Dat zijn althans de verklaringen van de vriend.

Bij beste vriend vertrokken

Ringo was nogal bezitterig op vlak van vriendschap en wilde het hebben over Davy’s nieuwe relatie met een vrouw. Zelf had Ringo het moeilijk om een vriendin te vinden. Na een ruzie vertrok Ringo bij Davy, met de boodschap dat hij zichzelf iets zou aandoen. Hoewel hij al enkele zelfmoordpogingen had ondernomen, zoals op het dak van een gebouw gaan staan, was dat volgens vrienden eerder een schreeuw om hulp. Sinds het vertrek in de Roerdompstraat, is niets meer van Ringo vernomen, uitgezonderd van één opvallend element.

Volgens Bart Lepage van de Cel Vermiste Personen werd het gsm-signaal van Ringo enkele uren na zijn verdwijning opgevangen door een mast in Loppem, zo’n 24 kilometer van de Roerdompstraat in Oostende. Opvallend, gezien zijn fiets, auto en kledij thuis bleven staan. Hoe hij daar voorbij kwam, of minstens zijn gsm, is een raadsel. Een lijk is nooit gevonden. Dat Ringo alles achter liet en elders ander leven startte is een andere piste, al lijkt die minder aannemelijk.

Concrete zoekacties gepland

Na drie dagen zonder teken van leven, deden de moeder van Ringo en Davy aangifte bij de politie. De zaak verdwijningszaak bleef onopgelost en werd geklasseerd als zelfmoord. Toch zien de speurders genoeg elementen om de zaak te heropenen, op aansturen van het parket van West-Vlaanderen. Er zijn zelfs concrete zoekacties gepland, onder meer in de Roerdompstraat in Oostende. De federale politie roept op om informatie over de verdwijning van Ringo te melden op het gratis nummer 0800/30.300.