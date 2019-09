Onderzoek bewijst dat ophogen strand beschermt tegen overstroming (ondanks de kliffen die elk jaar ontstaan) Leen Belpaeme

25 september 2019

16u17 3 Oostende De zandopspuitingen aan onze kust bieden een degelijke bescherming tegen overstroming. Dat blijkt uit de conclusies van het CREST-onderzoeksproject. Nochtans was er veel kritiek op de dure zandopspuitingen, omdat er de laatste jaren bij winterstormen kliffen worden gevormd.

Na zowat elke winterstorm verschijnen op tal van stranden aan onze kust zogenaamde ‘strandkliffen’, gevolgd door de nodige kritiek. Enerzijds vormen de kliffen een veiligheidsrisico voor wandelaars, anderzijds wekken ze de indruk dat zandopspuitingen zinloos zijn en letterlijk zand naar zee dragen.

Nieuwe onderzoeksresultaten van het vierjarige CREST-project tonen nu aan dat het strand na een storm spontaan herstelt in de daaropvolgende maanden. Tezelfdertijd dragen de opspuitingen bij tot een versteviging van de duinen en bieden ze een beschermende buffer voor de zeedijken tegen golfgeweld. “Dat is goed nieuws, want het bevestigt met cijfers dat de huidige vorm van kustbescherming werkt”, zegt professor Jaak Monbaliu, coördinator van CREST.

Metingen demonstreren overigens dat de duinen de voorbije decennia gemiddeld met 6,2 kubieke meter per meter per jaar (m3/m/j) zijn gegroeid.

Voor het CREST-project werden proeven gedaan in de testfaciliteiten van de UGent, het Waterbouwkundig Laboratorium en Deltares. Daarnaast ontwikkelde CREST het FLIAT-model, een stevige basis voor overstromingsberekeningen voor het hinterland. Dat instrument kan op termijn bijzonder waardevol zijn bij een verdere zeespiegelstijging en een toenemend risico op overstroming.

Het CREST-project groepeert tien instituten uit de academische wereld, de Vlaamse overheid en de private sector, en bouwde de voorbije vier jaar heel wat kennis op over kustprocessen.

