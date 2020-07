Ondernemers aan de kust krijgen meer annulaties, maar blijven hoopvol voor de rest van de zomer Leen Belpaeme

27 juli 2020

18u13 0 Oostende De toeristische sector aan de kust begint de gevolgen van een tweede coronagolf in ons land te voelen aan de kust. De laatste dagen zijn er steeds meer annuleringen in de hotels en restaurants en met de nieuwe maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad verwacht de sector dat dit enkel zal toenemen. De mondmaskerverplichting op veel plaatsen en in de zaken zelf wordt dan weer positief onthaald en ook Westtoer ziet positieve signalen dat Belgen zullen blijven kiezen voor een vertrouwde bestemming als de kust.

Sinds enkele dagen zien heel wat restaurants aan de kust meer annulaties binnenlopen. “Het is al beduidend rustiger dan anders, maar sinds eergisteren zien we extra reservaties wegvallen in ons reservatiesysteem”, vertelt Luc Deklerck van Bistro Mathilda. “Ik hoor hetzelfde verhaal bij mijn collega’s. De zaken die nog redelijk standhouden zijn diegene die streng de regels opvolgen en een vast cliënteel hebben opgebouwd die zich ook veilig voelt. Op dit moment hebben wij ook gelukkig nog altijd meer reservaties dan annulaties, maar ik verwacht nog aanpassingen. Zo zullen er ook minder internationale toeristen komen als ons land rood zou kleuren in Europa.” De bekende horecaondernemer was in maart zelf zwaar ziek door corona en ergert zich dan ook aan mensen die te nonchalant werden. “Ik heb zelf aan de andere kant gestaan. Mensen zijn nu meer op hun hoede, maar dat is ook wel terecht. Ik weet wat het virus kan doen met je en ik ben zelf ook voorzichtiger. Ik ben heel blij dat de mondmaskers ruimer verplicht zijn, zodat mensen zich bewust blijven van het gevaar.”

Ook in de hotelsector zijn er steeds meer annuleringen. “We merken na bepaalde berichtgeving dat er inderdaad meer mensen afbellen, maar tot nu toe werd dat telkens aangevuld met nieuwe reservaties. Het is deze zomer wel moeilijker om onze hotels vol te krijgen, wat anders geen probleem zou zijn”, zegt Xavier Vercaemst van C-hotels met 9 hotels aan de kust.

Alleen gaan shoppen

Nu je weer alleen moet gaan winkelen zal het effect ook voelbaar zijn in de winkelstraten. Toch ziet Ellen Distave van Shop Lilly de nieuwe maatregelen positief in, zeker als daardoor een lockdown kan vermeden worden. “Veel mensen komen nu per twee shoppen. Dat is een deel van het plezier. Het is jammer dat dit wegvalt, maar aan de andere kant was dat tijdens de eerste maand na de lockdown ook zo. Wij vervulden dan die rol om advies te geven waardoor elke klant bijna persoonlijk advies kreeg. We zagen tijdens die maand ook dat onze omzet goed zat, ik ben dus niet bang voor de verkoop. We zagen in de voorbije weken sowieso al dat mensen niet meer met het ganse gezin in de winkel kwam, daardoor is het ook rustiger in de zaak en dat biedt ook voordelen”, zegt de onderneemster.

Ook provinciebedrijf Westtoer ziet de rest van de zomer nog positief in, na een rondvraag bij de sector. “We horen vanuit de sector dat vakantiegangers begrip hebben voor de maatregelen en de richtlijnen respecteren”, duidt Regiomanager Kust Liesbet Billiet. Ook na de nieuwe maatregelen lijkt de kust een bestemming bij uitstek. “Bij de sector van de vakantiewoningen horen we dat de nieuwe maatregelen weinig of geen impact hebben op de boekingen. De kust is een familiebestemming waardoor er verwacht wordt dat de nieuwe maatregel rond de kleinere bubbel weinig impact zal hebben. In de hotelsector waren het voorbije weekend zelfs nog extra last minute boekingen. Volgens een online panelbevraging van iVox heeft 17 procent van de Belgen de intentie om deze week naar de Kust te komen. Het gaat zowel om dagjestoeristen, verblijfstoeristen en tweedeverblijvers. De Belg kiest momenteel nog altijd graag voor een vertrouwde bestemming als de kust. Daarnaast hebben we ons ook goed voorbereid en kunnen mensen voor vertrek altijd de kustbarometer raadplegen via www.dekust.be”, vertelt Billiet.

In Oostende wordt alvast het aanmeldingssysteem opnieuw opgestart vanaf donderdag met mooi weer in het vooruitzicht. Bezoekers die plaats willen nemen op één van de drie centrumstranden moet zijn plaats dan reserveren. “We verwachten op zich niet minder bezoekers in Oostende. Mensen komen vaak in familieverband naar onze stad en dat verandert niet door het verkleinen van de bubbels. De stad heeft fors geïnvesteerd in een systeem voor crowd control en we kunnen daarmee schakelen naargelang de maatregelen. We hebben dus alle faciliteiten om iedereen een zorgeloze vakantie te bieden", zegt directeur van Toerisme Oostende Peter Craeymeersch.