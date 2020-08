Ondergrondse garage hangt vol rook Bart Boterman

13 augustus 2020

14u54 0 Oostende De brandweer van Oostende is donderdag kort voor de middag gealarmeerd over zware rook in een ondergrondse garage in de Mariakerkelaan, nabij de Torhoutsesteenweg.

Er brak even paniek uit in het gebouw, aangezien in de garage eronder een dikke laag rook hing. “Bij aankomst stelden we geen brand vast, maar wel heel wat rook", zegt kapitein Michael Gonzales van de brandweer. “Na metingen bleken de CO-waarden goed mee te vallen. Uiteindelijk bleek dat iemand met een slijpschijf bezig was geweest in de garage. Dat moet de rook hebben veroorzaakt. We hebben alles grondig geventileerd en konden snel terugkeren naar de kazerne”, aldus Gonzales.