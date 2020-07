Onbekende klimt 15 meter hoog op lichtmast KV Oostende voor huwelijksaanzoek: “Wie is zo gek om zoiets te doen?” Timmy Van Assche

17 juli 2020

13u36 0 Oostende In nacht van donderdag op vrijdag kreeg KV Oostende het bezoek van een verliefde graffitispuiter. Hij – of zij – bracht er een liefdesboodschap aan op een lichtmast, en dat op een hoogte van maar liefst vijftien meter.

‘Sarah, marry me’, liefdeshartje incluis. Dat staat in zwarte verf te lezen op een lichtmast in het stadion, tussen de C- en B-tribune. Extra opvallend is dat het huwelijksaanzoek op grote hoogte werd gespoten - tussen de vijftien en twintig meter - in de richting van het voetbalveld. “Het is natuurlijk vervelend dat er kosten verbonden zijn aan het opkuisen van de graffiti”, zegt COO van KV Oostende Thorsten Theys. “We hopen de dader dan ook te strikken en hebben dus aangifte gedaan. Eerlijk gezegd, we zijn nu ook wel benieuwd wie die ‘Sarah’ is met een kennelijk zeer acrobatisch lief. Want om op die gevaarlijke hoogte een boodschap te schrijven, moet je wel goed zot zijn.”